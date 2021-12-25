【CES 2022】憂慮Omicron疫情　Google等科技大企不參加2022 CES實體展

▲ Google、Lenovo（聯想）以及和Intel（英特爾）等知名科技大企宣布，取消下個月在拉斯維加斯（Las Vegas）消費電子展（Consumer Electronics Show，CES）的實體參展計畫。（法新社圖片）

Google、Lenovo（聯想）以及和Intel（英特爾）等知名科技大企宣布，取消下個月在拉斯維加斯（Las Vegas）消費電子展（Consumer Electronics Show，CES）的實體參展計畫，成為最新一批因疫情而避免派員工前往展場的大企業。

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CES向來是科技業年度盛事，過去曾吸引逾18萬人前往拉斯維加斯參與。但目前選擇退出這場年度盛會實體展的名單越來越長，這些大企不願派員工舉辦活動、展覽或簡報會，以免將員工置於險境。

Google發言人表示，「經過仔細評估，我們決定不在CES 2022實體參展。我們一直密切關注Omicron變異株疫情，認定這是為了我們團隊的健康與安全所能做出的最好選擇。」Google母公司Alphabet旗下，專研自動駕駛技術的Waymo也表示，將改以線上方式參與。

Lenovo於Twitter表示，決定「取消所有現場活動」；美國晶片大廠英特爾則回應，與衛生官員諮詢後，「將改走數碼優先的現場體驗，在展場派駐最少人員」，以降低風險。

主辦CES的美國消費科技協會（Consumer Technology Association，CTA）表示，2022年消費電子展將於明年1月5日正式開展，一直持續至8日，防疫措施包括與會者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合篩檢等。

另外，Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、T-Mobile和Twiter本週都宣布，取消在展場露面計畫。

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責任編輯：李智美