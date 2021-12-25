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【休閒鞋商機】擴大鞋類產品類型　Crocs斥資195億收購Heydude

商業 14:33 2021/12/25

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以鱷魚鞋聞名的美國品牌Crocs宣布，趁著休閒鞋需求大增決定擴大版圖，將以25億美元（約195億港元）併購義大利私人鞋品Heydude，創造更多商機。（法新社圖片）

以鱷魚鞋聞名的美國品牌Crocs宣布，趁著休閒鞋需求大增決定擴大版圖，將以25億美元（約195億港元）併購義大利私人鞋品Heydude，創造更多商機。

【航空業】Omicron病例激增　全球超過2000班航班臨時取消

據路透報道，去年疫情封鎖期間，消費者大多留在家辦公，休閒類的鞋需求大增，也令Crocs、Ugg品牌業者Deckers Outdoor因此受惠，直到今年需求仍相當旺盛。

Crocs執行長Andrew Rees 表示，透過收購 Heydude 將能替公司的投資組合帶來另一個高成長、高利潤的品牌，認為 Heydude的休閒、舒適、輕便的產品特色符合長期消費趨勢，與公司搭配。

Heydude 於2008 年在意大利成立，專門生產男女與兒童的輕便休閒鞋，每道售價約為 60 美元（約468港元），在明年第一季完成收購後，將成為Crocs旗下一個獨立部門營運，Crocs表示這筆交易將立即增加公司收入、毛利率與獲利。

【電動車充電站】 Shell首個電動車充電站粉嶺開幕　於停車場及加油站提供充電設施

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責任編輯：李智美

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