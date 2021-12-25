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【航空業】Omicron病例激增　全球超過2000班航班臨時取消

商業 11:12 2021/12/25

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Flight Aware網站顯示，截至周五（24日）早上，全球取消航班的數量總計超過2000起。（法新社圖片）

聖誕佳節來臨，惟成千上萬的全球旅客卻於昨天（24日）收到令人不安的消息，由於最近新冠肺炎病毒病例激增，平安夜的航班在最後一刻取消。

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據Flight Aware統計，聯合航空（United Airlines）取消原定於周五（24日）分佈數十個機場的至少150個航班，以及原定今日（25日）起飛的44個航班。其他航空公司，包括達美航空英（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue Airways）和忠實航空（Allegiant），也採取同樣的做法。

在澳洲，由於當地的病毒病例激增至疫情開始以來的最高水平，悉尼和墨爾本等主要城市的機場也取消了數十個航班。Flight Aware網站顯示，截至周五（24日）早上，全球取消航班的數量總計超過2000起。

美聯航空發言人Joshua Freed表示，Omicron對機組人員和運營業務人員的直接影響導致航班取消，機組人員一直在請病假，美聯會盡快通知客戶。

航空公司官員亦稱，在澳洲，許多航空公司工作人員在被確定為冠狀病毒陽性病例的密切接觸者後無法工作，根據政府要求，他們必須隔離7天。

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責任編輯：李智美

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