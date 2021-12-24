【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權

內地大型資產管理機構中國信達(01359)宣布，將出資60億元人民幣，以現金方式認購阿里巴巴(09988)系金融科技平台螞蟻集團旗下的重慶螞蟻消費金融20%股權。收購完成後，信達將持有螞蟻消費金融的24.003%權益。信達表示，在消費需求增長、監管體系日趨完善的背景下，消費金融產業規模持續擴大，金融科技運用使得技術驅動金融創新。相信螞蟻消費金融憑藉金融科技賦能，依託商業場景和客戶流量，具有投資價值。

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內地手機設備供應商舜宇光學(02382)亦參與螞蟻消費金融是次增資，斥18億元人民幣認購對方的6%股權。舜宇表示，螞蟻消費金融是一間利用智慧商業決策和智慧風險控制系統提供消費信貸服務的消費金融機構。上述能力對本集團結合運營，進一步顯著提升生產與工作效率並更好地服務客戶，有長遠而深刻的戰略意義； 同時，舜宇的人臉識別和活體檢測等光學相關產品與螞蟻消費金融場景有大量已有及潛在的業務合作機會；並預期交易為集團帶來相對較好的財務回報。

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