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【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣

股樓投資 11:10 2021/12/27

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市傳指政府於明年第1季推出約9,000伙的「居屋2022」，為近年以來最大規模，當中包括市場焦點、位於港島區的北角驥華苑，相信呎價有望創新高，但也有綠表客趁年底前趕快入市。

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【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，詳見【下一頁

美聯物業聯席區域經理周永業表示，該行剛促成筲箕灣居屋王愛蝶灣本月首宗成交，綠表客趁年底前加快入市，以658萬元購入愛蝶灣6座中層H室單位，實用面積約為592平方呎，為三房兩廁間格。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

原業主開價約710萬元，議價後以約658萬元於居屋第二市場成交，折合實用呎價約11,115元。該綠表用家鍾情屋苑環境及交通方便，加上銀碼合預算，故於年底前入市自住。

原業主於2000年7月份以約151.3萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約506.7萬元，物業升值約335%。

 

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

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記者：陳詠妍

 

 

居屋 愛蝶灣 筲箕灣

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