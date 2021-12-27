【新盤情報】The YOHO Hub首輪售逾八成 新地原價加推145伙應市 折實平均呎價21261元

新地及港鐵合作發展的元朗The YOHO Hub，成為年今的壓軸新盤，也是最近新盤焦點。該盤於於昨日（26日）展開首輪銷售325伙，售逾八成單位，共264伙，項目套現超過30億元，銷情不俗，發展商於周一（27日）加推共145伙應市，折實平均呎價為21,261元。

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新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub昨日進行首輪推售銷情強勁。有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故即日（12月27日）加推「The YOHO Hub」價單第4號，共145伙應市，折實平均呎價為21,261元，涉及高中低層單位，屬原價加推，預計於2022年年初進行次輪推售。

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項目首輪推售中，首批325伙單位實用面積325至1,036平方呎，戶型涵蓋1房至4房，折實價為685.16萬元至2,261.7萬元，折實呎價為17,986元至23,551元。

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新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub周日進行首輪銷售中，共3組買家購入2間單位，其中最大額成交的客人購入一間3房及一間4房單位，涉資逾3,360萬元。同時首批售出的單位中，最高售價單位為第2座40樓C單位，造價達23,131,800元，而最高呎價的單位為第1座43樓F單位，呎價為24,543元。



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記者：陳詠妍