陳肇始：Omicron個案升　本港爆發風險高 要作最壞打算

新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，疫苗的保護效力再度受到高度關注。衞生局局長陳肇始今早（27日）到北大嶼山香港感染控制中心及瑪嘉烈醫院視察後表示，本港的Omicron確診個案不斷上升，佔整體確診約八成，即使有天羅地網的措施，本港爆發的風險高，故要作最壞打算，制定應變措施嚴陣以待。

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陳肇始又指，Omicron在很短時間已在世界各地蔓延，尤其聖誕新年期間，回港人士增加，但估計可能到新年才是高峰，回港人士多，確診個案會相應增加。她警告，一旦在本港社區爆發，速度會很快，屆時已不容再去準備應對，因此在聖誕假期前召開會議，商討應變措施。

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檢疫措施方面，她表示竹篙灣現階段仍足以應付，但會繼續物色檢疫酒店，因為一旦密切接觸者或需特別監察的A組指明地區人士增加，檢疫需求大，就需要更多檢疫酒店。



公務員事務局局長聶德權於電台節目表示，雖然Omicron變種病毒似乎令疫苗效力打折扣，但可降低傳播速度，減低爆發機會。他指所有完成接種科興或復必泰疫苗第2劑滿6個月的市民，元旦開始可預約打第3針，下月起新冠疫苗接種計劃每日可處理35,000劑疫苗，呼籲合資格人士盡快打第三針。

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他又說，下月起10間社區疫苗接種中心，其中9間會延長服務時間，公立醫院的疫苗接種站將增加至13個，以及私家診所和私人醫療中心，相信能夠照顧接種需求。

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記者：陳詠妍