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《蜘蛛俠》成疫情後首套票房破10億美元電影 料成今年全球最賣座電影 其中一原因是觀眾怕被「劇透」?

理財智慧 14:01 2021/12/27

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長達近兩年的新冠肺炎疫情，為全球的生活帶來翻天覆地的變化，疫情下人們多「宅在家」，前往戲院看電影的習慣也有所改變。近月Omicron變種病毒的威脅下，全球疫情又再升溫，但剛於12月中上映的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（‘Spider-Man: No Way Home’）叫好叫座，更成為疫情後全球首部全球票房突破10億美元的電影。

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由「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）及「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）合演的《蜘蛛俠：不戰無歸》，12月15日起於亞洲多地上映，及於12月17日在美國開畫，票房走勢凌厲。

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據外國傳媒《CNBC》的報導，《蜘蛛俠：不戰無歸》完成了疫情時期大家都意想不到的事情 —全球票房突破10 億美元，該電影在聖誕節週末，全球票房達到了10.5 億美元。根據Comscore的數據，對上一次錄得逾10億美元票房的電影，是在2019年的《星球大戰：天行者的崛起》。

陳肇始：Omicron個案升　本港爆發風險高 要作最壞打算，詳見【下一頁


外電分析指，人們湧入影院觀看《蜘蛛俠：不戰無歸》的其中一個原因，是由於他們怕被「劇透」。


是次《蜘蛛俠：不戰無歸》全球票房達到10.5億美元，擊敗了11月時上映的中國電影《長津湖之戰》，該電影在全球獲得了9.049億美元的票房，相信《蜘蛛俠：不戰無歸》將可穩奪2021年票房最高的電影的寶座。

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根據 Comscore 的數據，2017 年的《蜘蛛俠：強勢回歸》錄得8.804億美元的全球票房收入。隨後於2019年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》成為票房最高的蜘蛛俠電影，並首次突破10 億美元，全球票房收入為11.32億美元。

 

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

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記者：陳詠妍

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