疫情下港人兩年聖誕未能到外地旅行 商場設「偽遊日」體驗成功吸客 西式食肆訂位爆滿

聖誕一連三日長假期，全城出動尋找好去處，疫情下港人已連續兩年聖誕未能出國旅行，全城掀起留港「偽旅遊」熱潮，帶動商場人流大增。其中位於北角的北角匯，剛過去的聖誕假期，於海濱花園舉行充滿日本氣氛的園藝裝置，整體人流及營業額雙雙報捷。

陳肇始：Omicron個案升 本港爆發風險高 要作最壞打算，詳見【下一頁】

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計



是次北角匯舉行名為「北角好『楓』光」的園藝裝置，以港人熱門旅遊景點京都嵐山觀光列車及楓樹林為主題，於11月下旬至1月2日限時開放。同時商場內也設置和風貍貓陣等多個日式打卡位、和服與浴衣借用及專業日式攝影活動等，場內場外各項佈置與活動讓市民恍如置身「港版小京都」，吸引不少市民在聖誕假期期間到場打卡。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為刺激市民消費意慾，同時慶祝北角匯開業2周年，於同期舉行一連6個星期的「2周年雙倍驚喜感謝祭」慶祝活動，包括以「2」為主題推出The Point會員消費換領活動如「20倍積分賞」、「2折積分換禮品」及聯同場內商戶推出逾200款激筍優惠。

【消費市道】聖誕假期市民消費意欲高漲 商場旺丁又旺財 信和旗下三商場三日假期錄逾300萬人次，詳見【下一頁】



受惠於上述主題活動、區內園藝裝置、2周年誌慶多項優惠，加上新一期八達通電子消費券的發放、聖誕新年的節日氣氛等多重因素帶動下，北角匯在聖誕假期（12月24日至12月27日）人流、車流及營業額均持續向好，保持按年雙位數升幅，當中以主打聖誕大餐的西式食肆最為暢旺，訂位爆滿；加上近日天氣急劇轉涼，亦有助帶動禦寒衣物、火鍋食肆及火鍋食材商之生意，尤其以電器、時裝、食肆及超市商戶表現最為突出，令商場丁財兩旺。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

《蜘蛛俠》成疫情後首套票房破10億美元電影 料成今年全球最賣座電影 其中一原因是觀眾怕被「劇透」?，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍