  • 12°C
香港時間 : 20211227日 (一) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情下港人兩年聖誕未能到外地旅行 商場設「偽遊日」體驗成功吸客 西式食肆訂位爆滿

理財智慧 18:25 2021/12/27

分享：

聖誕一連三日長假期，全城出動尋找好去處，疫情下港人已連續兩年聖誕未能出國旅行，全城掀起留港「偽旅遊」熱潮，帶動商場人流大增。其中位於北角的北角匯，剛過去的聖誕假期，於海濱花園舉行充滿日本氣氛的園藝裝置，整體人流及營業額雙雙報捷。

陳肇始：Omicron個案升　本港爆發風險高 要作最壞打算，詳見【下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計


是次北角匯舉行名為「北角好『楓』光」的園藝裝置，以港人熱門旅遊景點京都嵐山觀光列車及楓樹林為主題，於11月下旬至1月2日限時開放。同時商場內也設置和風貍貓陣等多個日式打卡位、和服與浴衣借用及專業日式攝影活動等，場內場外各項佈置與活動讓市民恍如置身「港版小京都」，吸引不少市民在聖誕假期期間到場打卡。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

為刺激市民消費意慾，同時慶祝北角匯開業2周年，於同期舉行一連6個星期的「2周年雙倍驚喜感謝祭」慶祝活動，包括以「2」為主題推出The Point會員消費換領活動如「20倍積分賞」、「2折積分換禮品」及聯同場內商戶推出逾200款激筍優惠。

【消費市道】聖誕假期市民消費意欲高漲 商場旺丁又旺財 信和旗下三商場三日假期錄逾300萬人次，詳見【下一頁


受惠於上述主題活動、區內園藝裝置、2周年誌慶多項優惠，加上新一期八達通電子消費券的發放、聖誕新年的節日氣氛等多重因素帶動下，北角匯在聖誕假期（12月24日至12月27日）人流、車流及營業額均持續向好，保持按年雙位數升幅，當中以主打聖誕大餐的西式食肆最為暢旺，訂位爆滿；加上近日天氣急劇轉涼，亦有助帶動禦寒衣物、火鍋食肆及火鍋食材商之生意，尤其以電器、時裝、食肆及超市商戶表現最為突出，令商場丁財兩旺。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

《蜘蛛俠》成疫情後首套票房破10億美元電影 料成今年全球最賣座電影 其中一原因是觀眾怕被「劇透」?，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

商場 電子消費券 疫情 北角匯 海濱花園 北角

上一篇文章

【新盤情報】The YOHO Hub首輪售逾八成 新地原價加推145伙應市 折實平均呎價21261元

下一篇文章

百度李彥宏：中國迎來AI黃金十年 進入「人機共生」時代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款