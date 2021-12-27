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【消費市道】聖誕假期市民消費意欲高漲 商場旺丁又旺財 信和旗下三商場三日假期錄逾300萬人次

理財智慧 14:59 2021/12/27

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全球疫情再嚴峻，但無礙市民消費意欲，商場人流及消費也較去年大升。信和集團旗下3大商場：屯門市廣場、奧海城及荃新天地於過去三日聖誕周末假期（12月25至27 日）人流報捷，三商場人流於三日假期錄得逾300萬人次，按年增加35%。

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信和集團資產管理董事蔡碧林表示，聖誕節是購物及餐飲的黃金檔期，今年信和集團特別與迪士尼合作，於旗下七大商場及利東街打造「Disney Winter Celebration 迪士尼閃亮冬季」活動，合共投放3,000萬元作宣傳推廣費用，並推出連出精彩節目包括飄雪匯演及 AR 互動遊戲等成玏吸引顧客前來消費購物。同時商場亦策略性推出「愈買愈狂賞.即抽即賞大抽獎」活動，送出熱搶音樂頒獎禮門票，大大提升顧客的消費意欲。

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蔡碧林又提到，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升，同時部分消費券亦將於本月底到期，市民或「趕尾班車」使用餘下消費券，外出消費購物。另外，八達通最後一期消費券亦已於本月 16 日發放，進一步刺激年尾市道。

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受聖誕氣氛及天氣轉冷的帶動下，不少顧客搜羅禮物及添置新裝,當中精品、飾物及童裝店舖的生意，錄得 25%的按年提升；而時裝、化妝品及影音電器的生意亦錄得約 20%的按年增長。另外，隨著疫苗接種率提高，市民更加安心外出用膳，餐飲表現持續好轉，生意錄得有70%的大幅提升。

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蔡碧林透露，信和集團會積極提升旗下商場硬件及優化商戶組合，以刺激本地消費及人流。以屯門市廣場為例，除了在中庭設置了全新的 540 呎 4K 大屏幕外,在優化後更引進了不少日本風商戶，包括超人氣的 DON DON DONKI、壽司郎及 NAMCO 等著名日本品牌,佔商場鋪位面積30%至 40%。

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除了 DON DON DONKI 於 7 月份正式進駐，同層有十多個新商戶已於11月初開陸續進駐，包括新界西北區首間 GU、人氣食肆 BEANS、網紅蛋糕店 Oookie Cookie、售賣特色曲奇及甜點的 PIN 及望月、主打純素咖啡的素啡工場等。除此之外,屯門市廣場最近引入首個美食廣場 FoodMaza，並於今年聖誕前正式登場。FoodMaze位於屯門市廣場 2 樓,佔地 23,000 平方呎，當中包括 2 間餐廳及 9 間食店，餐飲類商戶比例亦由20%提升至25%。
 

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：陳詠妍

屯門市廣場 tmt plaza 奧海城 Olympian City 荃新天地 Citywalk 信和 商場 聖誕節

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