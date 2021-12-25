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【新股IPO】法拉帝遞交上市申請　五大不可不知：一艘超級遊艇要幾錢？

股市 08:30 2021/12/25

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超級遊艇製造商法拉帝（Ferretti）已向港交所提交上市申請書。招股書揭示，遊艇業務從疫後迅速復甦，一艘超級遊艇索價可達3000萬歐元以上，視乎客戶如何定製。此而超級富豪在疫後不跌反增，加上後疫情時代對遊艇的需求更大，料全球遊艇市場未來數年仍可有7%的年複合增長。

1）歷史最悠久遊艇生產商、旗下七個品牌

法拉帝是歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，自1968年成立業務以來，一直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產 設施，在引領全球豪華遊艇業的發展方面發揮著重要作用。七個品牌 — Riva、 Wally、Ferretti Yachts（法拉帝遊艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵。

２）業績從疫後復甦

法拉帝的財務業績優異，可見疫情只帶來短暫影響。截至2018年、2019年、2020年、2020年及2021年9月底，純利分別為3070萬（歐元．下同）、2660萬元、2200萬元、570萬及3210萬元。淨收益分別為6.154億元、6.493億元、6.114億元、3.996億元及6.693億元。

３）超級遊艇定價3000萬歐元起

集團產品分為三類，分別是(i)複合材料遊艇，(ii)專門定製遊艇和(iii)超級遊艇。三類產品主要差異在於尺寸、船體所用材料、定製程度、建造方式和要求交貨時間。

其中，超級遊艇為長度介於39至95米的合金船體，當中又分為(i)完全定製遊艇，均為獨一無二的作品，其設計和建造均遵照客戶對外觀和內部設計的要求；(ii)品牌超級遊艇旗艦型號，具有完全可定製內飾。超級遊艇的定價可由3000萬歐元起。

4）客戶主要為超級富戶

法拉帝的客戶主要為超高淨值人士及極高淨值人士；二是經銷商，通過經銷商向終端客戶銷售遊艇；三是購買海岸巡邏艇的國家政府機構和國際組織，以及輔助業務（包括買賣二手遊艇及FSD業務）的客戶。

全球富裕人口持續增長，調查顯示，儘管受COVID-19疫情影響，超高淨值人士及極高淨值人士總人數繼續分別於2020年增至680萬人及20萬人。

5）全球遊艇市場2020至2025年複合增長7.3%

公司委託灼識諮詢進行的市場研究，預計超高淨值人士和極高淨值人士將於未來保持穩定增長，加上該等人士於後疫情時代對遊艇的需求快速增長，預計全球遊艇市場將於2020年至2025年期間觸底反彈，於2025年達到268億歐元，2020年至2025年期間的複合年增長率為7.3%。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

編輯：區嘉俊

港股 IPO 富豪

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