【新股IPO】知乎擬來港第二上市 傳明年1月遞表

今年3月在美國上市的內地在綫問答社區知乎，有消息指公司計劃回港第二上市；並將於明年1月份遞交上市申，不過對於有關近期來港上市一事，知乎回應指：「沒有聽說此消息。」

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其實隨着中美對中概股的監管愈趨嚴格，中概股加速回流已成定局，不過是否每間中概股公司都能順利回流第二上市也存疑，就如知乎今次被傳在美國上市不足一年就回流港股，有內媒引述消息人士就直指知乎回港上市可能性不大，因二次上市的中介費也不菲，該公司目前市值約30億美元，可以募集的金額不高，整體考慮並不划算。

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知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資，投資方包括創新工場、啟明創投，賽富投資基金，搜狗，騰訊投資，今日資本，華興新經濟基金，光源創投，陽光保險，高盛，百度投資，快手戰投等多家投資機構，成為中國互聯網企業中為數不多的聚集了「BATJ」巨頭股東的「資本寵兒」。

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記者：張以正