【MIRROR PLAN】CSL伙MIRROR推廣AR新突破

「我哋終於返嚟喇！」 MIRROR 成員姜濤在CSL上月播放的5G Plan廣告中劈 頭一句，隨即再掀起了城中熱話，同時亦帶起了鏡粉上台熱潮。

在講求速度的年代，上網速度最緊要快，隨着5G的發展，已滿足到大眾對速度的追求。近年多間電訊商都推出不同的5G服務計劃吸客，不過價錢如何吸引，可能也不及CSL上月推出的「csl x MIRROR 5G Plan」誘人。皆因CSL請來人氣男團MIRROR合作拍攝新一輯廣告，並推出海報、閃卡等限量珍藏品吸客。

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CSL個人流動通訊業務董事總經理林國誠接受訪問時指，「我一直有個打 造一個5G生態系統的夢想，今次正好可以跟MIRROR合作，推出的珍藏品都是滲透了AR技術， 希望隨着發展未來可將此生態圈幫助更多合作夥伴。」

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林國誠向來有「橋王」之稱，今次跟MIRROR合作可說是他近年得意之作，且在訪問中也回想到3年前，MIRROR初出道的第一個廣告，正是為CSL拍攝廣告，當時林國誠更親自操刀，擔任廣告監製。他回憶道︰「當時合作我就覺得這班年輕人可塑性好高，而且很有活力，唱歌跳舞都好好，這3年看着他們成長。與此同時，5G亦在香港已踏入第二個年頭，我覺得是時候可以將 MIRROR的爆炸力加上5G一齊做一些活動，讓更多人了解5G，特別是5G技術方面，現在正好可透過MIRROR的活力帶出來。」

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MIRROR紅透半邊天，一直深受廣告商歡迎，他們代言的產品無數。 林國誠坦言這個也是他在構思今次合作的一個問題之一，「因為他們在過去數月，已經代言了很多不同的品牌，我們當初決定要在2021年底，舉行一個令大眾難忘的活動也不容易，加上要齊集12位成員也有難度，都籌備了好長一段時間，但最終都可以找到合適的時間，把我們的構思和理念，透過MIRROR成員帶出來。」CSL邀請 MIRROR 拍廣告可謂近水樓台，因是同系公司，要邀請他們合作就容易得多。

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林國誠也承認是電訊盈科（00008）和香港電訊（06823）的優勢，「我們一路講緊四網合一，今次是怎樣再去發揮到四網合一的精神，因為MIRROR有個 好好的優勢，就是他們粉絲的層面好闊，遍布不同年紀和性別，加上有12個人，大家可以有不不同的偶像，或同時喜歡幾個偶像。」

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他直言自11月推出此計劃後，反應相當熱烈，他不肯透過上台人數增加了多少，僅透露是一個令人鼓舞的數字，「有些粉絲為了集齊偶像珍藏套裝而上了幾個Plan。」

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記者：張以正