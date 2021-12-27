【投資部署】蘇民峰2022虎年預測  率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?

2021年餘下只有數天，回顧這一年，經濟再現增長，過去數月零售市道暢旺，港人似乎已習慣跟新冠肺炎疫情同行。相信港人2022年的願望，就是疫情快快離開，早日到外國旅行。

堪輿學家蘇民峰，每年農曆新年前也會接受《iMoney》專訪，從未間斷，今年已是第13年接受專訪，為大家剖析2022年虎年的最新股市看法。



2021年已步入尾聲，相信一眾股民今年的心情也不會太好過，由年初至今，港股氣氛可謂大相逕庭，由年初時的「全民皆股」，及至近月傷透股民心。港股於今年初表現超班，疫情下恒指於今年2月底時曾高見31183點，之後升勢卻力有不繼，股市出現了不少負面消息，其中內地密集出台一系列針對互聯網和教育行業的監管措施，令中港股市受重挫。

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新變種病毒Omicron威脅全球，股市再次動蕩，相信一眾股民最想知道的，是明年港股到抵會否「否極泰來」，還是會「曲終人散」？蘇民峰指，明年將踏入虎年，股市將呈現先跌後升的走勢，「股市先升後跌的話，要估計其高位較難，有多個可能出現的日子，如5月6日，8月8日，10月8日，11月8日，即是股市上升至11月8日也有可能，我有一些客人早在8月8日前打算沽出所有股票。」

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具一定江湖地位的蘇民峰，虎年股市「先跌後升」的預測並不是「靠估」，而是經過數據推斷出來。他表示，以上數據是根據多年來恒生指數的走勢出來，「透過數據，我觀察得到雙數年及單數年港股的走勢大致是怎樣，單數年一般是先升後跌，而雙數年一般是先跌後升，這理論的準確率也是頗高的。」



究竟何時才是合適的入市時機？蘇民峰指今年股市再大升的機會不大，現在仍是處下跌的周期。如果持貨能力較強，可趁明年春夏低位慢慢吸納，待秋冬時股價上升，等待收成。「一般而言，我於1月1日至3月6日之前就會入市，而我會於明年1月就會入貨，因為據我的計算，每年的1月1日起是新一年的開始，可以入市。」

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成功於低位買入股票後，就可等待股市秋冬見頂前沽出。「到一個位你自己覺得舒服，沽出股票會令自己開心的，可以賣出股票。」惟他補充，虎年是木火運的第一年，上升動力不會太大，能夠賺到微利已算不錯。

蘇民峰說，明年買港股比較容易，據他的計算，虎年五行中以「木」最旺，排第二為「水」，排第三為「火」，第四及第五分別是「土」及「金」。「虎年最旺的就是木，木就是時裝、零售，本地時裝有可能谷底翻身，之前個個說要蝕錢，至今年不用蝕，明年可能會旺起來。」而屬「木」的股票最受惠，包括傢俬、藥材、時裝、健康食物、紙張等。

至於「水」則排第二，看起來排名不差，但蘇民峰提醒也要同時留意其前一年的排名，並作出比較，「因為『水』於2021年排名第一，屬水的行業包括銀行、貿易、航運、零售及旅遊，過去一年航運股有明顯升幅，明年水的排名由第一跌至第二，可見其實動力是不太夠，有機會要避開。」

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而排行第三是火，即是電子，塑膠、電訊及石油等，涉及的行業也很多，2021年火的排名是第二，今年跌至第三。土於明年排第四，但由於土於2021年排最後，換言之明年排名有上升。蘇民峰指：「如果明年你不想只買入木的股票，也可考慮買入土的股票，如建築，基建，水泥股等，都是屬於土的，都可以睇高一綫，由第五升上第四，都算是有升幅吧！」

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虎年排名最後的就是金，即是金屬或貴價金屬，如紫金（02899），招金（01818）等。事實上，金過去數年的排名愈跌愈低，他表示：「2020年時金排第一，該年2020年金價大升，2021年金排第四，金價沒有大變動，長期處於1,700美元至1,800美元的水平，明年繼續處於這個情況。明年更再跌至第五位，排在最後；不少人都說希望等金價跌，有意買金的人可等待明年。」

對於明年的股市部署，蘇民峰總結指：「如果你不想考慮太多，想一注買入股票的話，可以集中買入屬木的股票，較為穩陣；想投資的話，你可以買入實金，因為金排第尾，買屬金的股票沒有着數，買金的話可以儲起來。」

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以上內容節錄自739期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍