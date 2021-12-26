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藉與MIRROR合作開拓5G生態圈第一步 CSL林國誠：AR滲透廣告技術勢掀突破

股樓投資 10:07 2021/12/26

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CSL個人流動通訊業務董事總經理林國誠接受訪問時指，「我一直有個打造一個5G生態系統的夢想，今次正好可以跟MIRROR合作，推出的珍藏品都是滲透了AR技術， 希望隨着發展未來可將此生態圈幫助更多合作夥伴。」

姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎【見下頁】

在電訊業打滾了逾30年的林國誠，藉此廣告最想帶出的是5G技術，大家對於 5G的認知都是在速度上面快了好多，但對大家來講究竟快和低延誤之外如何能提供更多價值呢？其實5G還有很多功能，除速度快了，傳送的檔案容量大了，還有音樂和視頻，在今次的活動入面正好可以帶出有24bit音樂，有多角度的高清影片。

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【MIRROR 5G Plan】CSL 推MIRROR 5G Plan送MIRROR珍藏卡 鏡粉掀換卡潮【見下頁】

「近期大家都在討論元宇宙，裏面有幾個最重要元素就是AR（擴增實景）、VR（虛擬實景）、Crypto（加密貨幣），而我們在18個月之前已經將AR帶了出來，至於怎樣可以將AR做得好，因為我看到其實5G在好多行業來講，都是一件很新的事物，大家都希望突破公司技術，可以利用到5G，但大家對5G的認識又不是好深，我們就借助AR去做了，我們應該是全世界其中一個最先推行的地方，可以利用AR做了一個5G的生態系統，利用AR技術幫到不同的行業，無論是他們的生意，綫上綫下流量都增加了，之前我們已經在CSL的AR Lens，加了很多不同的夥伴，而今次亦通過MIRROR讓所有香港市民知道，原來AR是這 樣好玩。又如今次特別介紹的第一 張MIRROR AR海報在香港出現，過去大家都知道一張 Billboard（廣告牌）無論在銅鑼灣、尖沙咀都好，一張 Billboard 大家賣了廣告是一個月不會動，能夠變化的東西不大，因為你單是拆除個費用都好高，製作費好高。」

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

【MIRROR 5G Plan】CSL推MIRROR手機5G Plan 12子專屬SIM咭仲有限量珍藏品（多相）【見下頁】

    點擊圖片放大
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但利用AR技術，可以將 Billboard 裏面的內容，隨時隨地在系統修改，你就可以有不同的更新，這是AR入面一個突破。 AR技術帶來內容突破他進一步解釋，香港主要還在用2G Billboard，希望可以有些新突破。又如你看到今次大家都好鍾意儲閃卡，其實坊間都有好多，但我希望做一樣大家都好想要，大家都覺得好玩的。「AR、VR這些陸陸續續有好多不同的內容會出，在整個元宇宙裏面，5G一定飾演一個最重要角色。」

MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡【見下頁】

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香港電訊是香港最大的5G運營商，對於5G發展，林國誠認為5G一定會在香港發展得好快，原因是隨着好多手機廠，會有好多不同價位的手機出來，睇返今年已有超過八成手機已經是5G，即是說香港去到明年就會超過八成，甚至九成，所以每一個人換機都是換5G機，既然換了5G機就不會浪費。

 

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂  

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記者：張以正

csl 調教你MIRROR Mirror IPO 港股
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