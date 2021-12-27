  • 11°C
香港時間 : 20211227日 (一) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐大幅調高美息預測 港股明年目標28030點

股樓投資 10:39 2021/12/27

分享：

美國聯儲局本月15日公布今年最後一次議息結果，一致決定聯邦基金利率不變，維持介乎0至0.25厘，符合市場預期。當局將增加每月減買債金額一倍，至每月300億美元，預料來年加息三次。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，通脹上升是加速減買債的原因，明年通脹料超過2%的通脹目標，預計2022年底，通脹將下降至近2%，並指聯儲局處於2022年3月中旬結束收水的軌道之上。

議息會議後滙豐（00005）大幅修定美國息口預測，由原本預測2023年9月之前美國將會加息4次，調高至未來3年加息8次，預計2022及2023年各加息3次，2024年則加息兩次。
 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 
 

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，環球經濟的增長動力仍然相當穩健，即是勞工市場會繼續收緊，因為當經濟增長穩健的時候，新增職位就會提高，但是對新職位的需求，對勞工需求同時都會上升，「我們已經考慮了勞工市場的健康復甦，但其實每次加息都只是25個點子。因此這輪美國貨幣政策的調整週期相對溫和，亦由於不是面對好嚴重的通脹問題，所以是相對溫且輕微收緊。」

通脹是近期外界十分關注的一個議題，范卓雲亦說通脹的不明朗因素仍然會持續，困擾大市。美國月中公布的11月份CPI達6.8%，為39年新高。不過范卓雲認為此通脹現象跟供應鏈緊張問題有關，「製造業的供應鏈緊張令到生產價格急升，其次是全球能源供應緊張，由於2021年是環球經濟重啟之年，導致能源需求反彈，我們預計這個通脹問題要到明年就會逐步舒緩。」
她又指，如果根據美國核心通脹來計算，預計明年第一季末通脹會接近6%，隨後就會在年中回落，但這要視乎供應鏈回復正常的速度，因為隨住制造業逐步增加產能，同時庫存的水平亦都在提高，這就會逐步令到供應鏈緊張的問題在明年逐步舒緩。范卓雲指，明年全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張周期中段，在此階段股市回報將較緩慢但維持穩健，該行料通脹明年內放緩。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂  
 

至於中國經濟方面，她表示該行預測2022年中國GDP增長5.6%， 所以該行評估一個合理區間大約5至6%，「我們對這個預測有幾個假設，第一是針對科技升級、產業轉型及綠色投資等政策支持會落實，當中預測明年內有2萬億人民幣的資金投放，用於以上三個範疇；降準方面，我們預計有幾次降準，但因為現在是個組合拳，比如在降準之外，還會通過低息融資的再貸款，如果再貸款規模大的話，就不需要做多次降準，故預計會以組合拳的政策配套，再加上定向支持中小企的貸款政策，而且不排除鼓勵科技創新、中小企的稅務優惠，所以除了信貸政策，財稅政策都是有力的政策工具。」

范卓雲表示，今年經濟經歷「V型」反彈後，明年進入經濟周期中段，由於利率仍然低企，故可採承險策略，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。而定息收益策略，則尋找息差機會，偏好比重配置環球高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。另邊廂，由於市場正等待針對科網平台監控的明確政策，同時中概股退市安排仍會是未來數月的市場焦點，故預計恒生科指於明年上半年維持波動，而下半年表現料或較上半年佳，該行並預測恒指將於明年底反彈至28030點。

從中港股市來看，今年A股顯然跑贏港股。范卓雲指出今年A股跑贏港股正正是包括在香港上市的中資股，「本來AH股的折讓已相當大，當明年政策進入定向寬鬆的周期，反而香港中資股如此落後和大折讓，反彈空間就會更加吸引，不過反彈空間亦要等待支持增長發揮效用需要時間，可能要第二季會較清晰。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

滙豐控股（00005） 港股

上一篇文章

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?

下一篇文章

【MIRROR PLAN】CSL伙MIRROR推廣AR新突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市故事】賣樓遇著同鄉客　即場減至「緣份價」幫後生仔上車　天晉一房戶780萬沽
【樓市故事】賣樓遇著同鄉客　即場減至「緣份價」幫後生仔上車　天晉一房戶780萬沽
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜
【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款