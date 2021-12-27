滙豐大幅調高美息預測 港股明年目標28030點

美國聯儲局本月15日公布今年最後一次議息結果，一致決定聯邦基金利率不變，維持介乎0至0.25厘，符合市場預期。當局將增加每月減買債金額一倍，至每月300億美元，預料來年加息三次。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，通脹上升是加速減買債的原因，明年通脹料超過2%的通脹目標，預計2022年底，通脹將下降至近2%，並指聯儲局處於2022年3月中旬結束收水的軌道之上。

議息會議後滙豐（00005）大幅修定美國息口預測，由原本預測2023年9月之前美國將會加息4次，調高至未來3年加息8次，預計2022及2023年各加息3次，2024年則加息兩次。



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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，環球經濟的增長動力仍然相當穩健，即是勞工市場會繼續收緊，因為當經濟增長穩健的時候，新增職位就會提高，但是對新職位的需求，對勞工需求同時都會上升，「我們已經考慮了勞工市場的健康復甦，但其實每次加息都只是25個點子。因此這輪美國貨幣政策的調整週期相對溫和，亦由於不是面對好嚴重的通脹問題，所以是相對溫且輕微收緊。」

通脹是近期外界十分關注的一個議題，范卓雲亦說通脹的不明朗因素仍然會持續，困擾大市。美國月中公布的11月份CPI達6.8%，為39年新高。不過范卓雲認為此通脹現象跟供應鏈緊張問題有關，「製造業的供應鏈緊張令到生產價格急升，其次是全球能源供應緊張，由於2021年是環球經濟重啟之年，導致能源需求反彈，我們預計這個通脹問題要到明年就會逐步舒緩。」

她又指，如果根據美國核心通脹來計算，預計明年第一季末通脹會接近6%，隨後就會在年中回落，但這要視乎供應鏈回復正常的速度，因為隨住制造業逐步增加產能，同時庫存的水平亦都在提高，這就會逐步令到供應鏈緊張的問題在明年逐步舒緩。范卓雲指，明年全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張周期中段，在此階段股市回報將較緩慢但維持穩健，該行料通脹明年內放緩。

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至於中國經濟方面，她表示該行預測2022年中國GDP增長5.6%， 所以該行評估一個合理區間大約5至6%，「我們對這個預測有幾個假設，第一是針對科技升級、產業轉型及綠色投資等政策支持會落實，當中預測明年內有2萬億人民幣的資金投放，用於以上三個範疇；降準方面，我們預計有幾次降準，但因為現在是個組合拳，比如在降準之外，還會通過低息融資的再貸款，如果再貸款規模大的話，就不需要做多次降準，故預計會以組合拳的政策配套，再加上定向支持中小企的貸款政策，而且不排除鼓勵科技創新、中小企的稅務優惠，所以除了信貸政策，財稅政策都是有力的政策工具。」

范卓雲表示，今年經濟經歷「V型」反彈後，明年進入經濟周期中段，由於利率仍然低企，故可採承險策略，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。而定息收益策略，則尋找息差機會，偏好比重配置環球高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。另邊廂，由於市場正等待針對科網平台監控的明確政策，同時中概股退市安排仍會是未來數月的市場焦點，故預計恒生科指於明年上半年維持波動，而下半年表現料或較上半年佳，該行並預測恒指將於明年底反彈至28030點。

從中港股市來看，今年A股顯然跑贏港股。范卓雲指出今年A股跑贏港股正正是包括在香港上市的中資股，「本來AH股的折讓已相當大，當明年政策進入定向寬鬆的周期，反而香港中資股如此落後和大折讓，反彈空間就會更加吸引，不過反彈空間亦要等待支持增長發揮效用需要時間，可能要第二季會較清晰。」

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記者：張以正