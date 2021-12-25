【玄人‧峰語@iM網欄】來年運程準唔準？ 流年運程書的盲點

年近歲晚，流年運程書如雨後春筍，不少老友都拿著運程書問我， 書中所寫自己來年的運程是否準確？來年的風水是否如此?通常我的評價都是看看無妨， 但不要太過迷信書中一字兩語的評述。平心而論， 每位同儕前輩都花上心機去編撰流年運程書， 一定有其風水命理的功力於其中，然而，這些書中的內容學理， 都是從一個宏觀方向去撰寫的， 未必可套用在每個人的獨立個體身上。

就以生肖論命為例，書中所提及大耗、太歲、歲破、天解、太陽等的神煞星， 其實只是一些虛星飛在每年十二地支宮位所產生的影響， 與一個人真正本命盤的神煞是不一樣的，影響力也是有限， 如果以實際例子去解說，極其量只是一個機械裝置的其中齒輪， 即使失去此零部件，也對機械的運作影響不大。 因為構成一個人的運程，是有其本身的主軸及副軸， 主軸就是四柱八字五行及紫微斗數中的星盤及運盤，而副軸的神煞， 極典量只影響主軸運行時是否暢順， 但不會改變一個人本身的大方向。因此， 對於傳統流年書中的生肖論命，還是一句「睇下無妨」而已。

當然，近年我些同儕的運程書內容更加豐富及精細，例如一個人生於 1973年5月28日的，本身五行為乙木， 而書中會將當日出生日人的運程詳細娓娓道來， 看下去似乎比生肖論命更加精細，那又是否可信性更高? 我的評語都一看無妨，但也不要盡信。究其原因， 那怕書中精細至年月日去論命，當中也有很大的盲點， 就是缺乏了時柱(出生的準確時間)存在所產生的化學作用， 如果書中的理論成立，那麼，當日出生的人運程豈不是一樣? 要知道，當一個人首三柱的結構不甚良好時， 時柱的影響力往往有其格局上的決定性， 甚至乎可以扭轉整個命局的結構，所以如缺乏了時柱去論命， 也是欠缺了主軸。

此外，即使書中以年月日去精細論命， 但當中欠缺了另一重要的元素，就是沒有分男女命。八字也好、 紫微斗數也好，排大運是論命最重要的一環， 因為大運跟原命局產生的化學作用，才是一個人命運軌跡的精粹。 然而，假如同年同月同日同時出生， 但男跟女的運盤排法是剛剛相反的，所走的大運完全不同，故此， 即使運程書可以去到解說到以日為單位的運程， 也解說不了男女大運有別的因素，因此也是搔不到癢處的。

至於流年書中提及的風水佈局， 絕大部份只是以流年玄空飛星去解說， 卻沒有理解一個單位屋內外巒頭的設定， 更沒有理解流年飛星跟原局先天盤所產生的化學作用， 所以亦是無法去真正幫到讀者解決了風水上的真正問題。因此， 我仍是認為，流年運程書籍可以參考，但不要太過被牽著鼻子走。