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【玄人‧峰語@iM網欄】來年運程準唔準？ 流年運程書的盲點

名人薈萃 10:02 2021/12/25

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年近歲晚，流年運程書如雨後春筍，不少老友都拿著運程書問我，書中所寫自己來年的運程是否準確？來年的風水是否如此?通常我的評價都是看看無妨，但不要太過迷信書中一字兩語的評述。平心而論，每位同儕前輩都花上心機去編撰流年運程書，一定有其風水命理的功力於其中，然而，這些書中的內容學理，都是從一個宏觀方向去撰寫的，未必可套用在每個人的獨立個體身上。

 

就以生肖論命為例，書中所提及大耗、太歲、歲破、天解、太陽等的神煞星，其實只是一些虛星飛在每年十二地支宮位所產生的影響，與一個人真正本命盤的神煞是不一樣的，影響力也是有限，如果以實際例子去解說，極其量只是一個機械裝置的其中齒輪，即使失去此零部件，也對機械的運作影響不大。因為構成一個人的運程，是有其本身的主軸及副軸，主軸就是四柱八字五行及紫微斗數中的星盤及運盤，而副軸的神煞，極典量只影響主軸運行時是否暢順，但不會改變一個人本身的大方向。因此，對於傳統流年書中的生肖論命，還是一句「睇下無妨」而已。

 

當然，近年我些同儕的運程書內容更加豐富及精細，例如一個人生於1973年5月28日的，本身五行為乙木，而書中會將當日出生日人的運程詳細娓娓道來，看下去似乎比生肖論命更加精細，那又是否可信性更高? 我的評語都一看無妨，但也不要盡信。究其原因，那怕書中精細至年月日去論命，當中也有很大的盲點，就是缺乏了時柱(出生的準確時間)存在所產生的化學作用，如果書中的理論成立，那麼，當日出生的人運程豈不是一樣? 要知道，當一個人首三柱的結構不甚良好時，時柱的影響力往往有其格局上的決定性，甚至乎可以扭轉整個命局的結構，所以如缺乏了時柱去論命，也是欠缺了主軸。

 

此外，即使書中以年月日去精細論命，但當中欠缺了另一重要的元素，就是沒有分男女命。八字也好、紫微斗數也好，排大運是論命最重要的一環，因為大運跟原命局產生的化學作用，才是一個人命運軌跡的精粹。然而，假如同年同月同日同時出生，但男跟女的運盤排法是剛剛相反的，所走的大運完全不同，故此，即使運程書可以去到解說到以日為單位的運程，也解說不了男女大運有別的因素，因此也是搔不到癢處的。

 

至於流年書中提及的風水佈局，絕大部份只是以流年玄空飛星去解說，卻沒有理解一個單位屋內外巒頭的設定，更沒有理解流年飛星跟原局先天盤所產生的化學作用，所以亦是無法去真正幫到讀者解決了風水上的真正問題。因此，我仍是認為，流年運程書籍可以參考，但不要太過被牽著鼻子走。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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