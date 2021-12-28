【中概股風暴】富途升1成　中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市

▲ 【中概股風暴】中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市 切實履行國家安全保護義務

中證監就境外上市相關制度規則公開徵求意見，滿足合規要求的VIE架構企業，在備案後可赴境外上市。中證監強調，完善企業境外上市監管制度，並不是對境外上市監管政策的收緊。

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中證監負責人回應提問時表示，中證監和有關主管部門尊重企業依法合規自主選擇上市地的態度是一貫的、明確的，從來沒有動搖。展望未來，擴大開放的方向不會改變，支持企業用好兩種資源的態度也不會改變。完善企業境外上市監管制度，並不是對境外上市監管政策的收緊。

文件建議，對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理。中證監指出，不對企業是否符合境外上市地發行上市條件等進行審查，也不搞變相審批，重在加強境內外監管協作，包括與與境外證券監管機構建立備案信息通報機制，加強境外上市監管信息共享，及加強跨境執法合作，共同打擊企業財務造假等違法違規行為。

規定提出，境內企業境外發行上市的，應當嚴格遵守外商投資、網絡安全、數據安全等國家安全法律法規和有關規定，切實履行國家安全保護義務。國務院有關主管部門可以要求剝離境內企業業務、資產或採取其他有效措施，消除或避免境外發行上市對國家安全的影響。

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