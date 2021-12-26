【山地悠遊人生@iM網欄】南美洲著名地標 吞雲吐霧的山

清晰可見Fitz Roy 峯在吞雲吐霧。

Monte Fitz Roy是南美洲最著名的地標之一，它在Patagonia巴塔哥 尼亞南部冰原，位於阿根廷和智利的邊界上，多年來一直是 Patagonia的標誌。周圍的岩層之間有鋸齒狀的山峰， 高度雖然僅為高3405米，但從攀登技術來說， 它是最難爬的一座山峰，其垂直的岩石山峯斜度大，具戲劇性， 脫穎而出成為專業登山者的夢想。夏季時， 每天都有百多人能爬上珠穆朗瑪峯，但由於Fitz Roy峯幾乎與世隔離，對攀登者的身體和心理都是非常大的挑戰， 一年可能只有一名攀登者上Fitz Roy峯。

在El Chalten 的旅館，通過窗戶看到Fitz Roy峯。

小鎮El Chalten寧靜舒適，阿根廷Malbec紅酒和牛排好吃又便 宜。

登山對我來說是非常危險的事情，但到靠近 Monte Fitz Roy 的小村莊El Chaltén 徒步遠足，遠眺Fitz Roy峯還是可以做到的。El Chalten位於阿根廷世界遺產 Los Glaciares National Park 冰川國家公園內，是個徒步者的天堂！但沒有飛機直達， 最近的機場在El Calafate，距離約220公里，公車約三小時。 El Chalten位於阿根廷世界遺產 Los Glaciares National Park 冰川國家公園內，是個徒步者的天堂！

El Chalten 非常有名氣，主要是因為有 Cerro Torre 托雷峯以及 Fitz Roy ，徒步遠足近距離觀看兩座山峯都不需要交通工具， 從小鎮直接往外圍走，有許多遠足徑，可以當天來回小鎮， 每條來回約 20公里。很適合小住幾天，我當時住了五天，走了三條路線。

如果體力不行，可以走比較平坦的Cerro Torre 托雷峰路線 ，來回約18公里，海拔總共才上升 250米，6～7小時走完全程，可以看到美麗的 Laguna Torre 湖泊。

可惜最後一段大風和毛毛雨。

同時也有許多3～5天的步道，繞過山峰前往冰川，但要紮營露宿， 當地氣候變幻莫測，時常刮狂風，出發前最好衡量自己的體能。

很接近冰川。

在冰川國家公園內幾條即日來回的路線中，最熱門的路線是Lagu na de Tres ，但極艱難，當天要上升海拔750米，雖然極具挑戰性， 但如果體能好的話，還是推薦走一次，整個行程風景優美，來回約2 0.5公里 ，9小時，只要跟著徒步徑就不會迷路。

木頭鋪成的梯級。

開始有點陡度，都是木頭鋪成的梯級， 在中途的一個轉彎點可以看到下面的河流以及樹林， 繼續走進入樹林，還算順利，但越走越大風， 幾乎要扶著樹或石頭才不被吹走。途中見到一位年輕母親，背著20 個月大的女兒，完成路程! 從第九公里開始坡多且陡，都是大石頭跟碎石，需手腳並用攀爬。 小石頭都很滑，尤其是下坡路段，每採一步就往下滑，超級危險。

從第九公里開始的最後一公里，坡多且陡，都是大石頭跟碎石， 需手腳並用攀爬，而且有些路段的碎沙石，每採一步就往下滑， 超級危險。 她背著20個月大的女兒登山21公里，挑戰體力極限， 佩服！

Mt Fitz Roy 菲茨羅伊峰- 遠在天邊，近在眼前，看著那偉大的母親慢慢接近！

佩服他們的勇氣，背著20個月大的女嬰，完成21公里路 程，觀看位於海拔 1150米的Laguna de Tres 碧藍的高山湖。

碧藍的Laguna Sucia和Fitz Roy 峯就在眼前, 一切都值得！

終於到了，簡直是人間仙境，碧藍的湖連接著冰川， 是冰川融化後流下來形成湖。然後往左再走500公尺， 會看到另一個湖，叫做 Laguna Sucia，也是一個連接著冰川的湖， 這個湖不在國家公園給的地圖上，雖然無法走到湖邊， 但從上面往下看非常壯觀的藍湖仙境，千萬不要錯過！

爬上高峰觀看碧藍的高山湖真的是超有成就感。

回到旅館，腿已經動不了，每走一步都雙腿發軟! 第二天只能留在旅館休息。

Patagonia 高原的花花草草！

注意自身安全

～應了解自己的健康狀況，有高山反應及身體不適者，不要上山。

～注意氣象預報，最重要留意風速，大風會直接把人吹下山； 有風千萬別撐傘，山上風大連人帶傘吹走；最好是防風防水外套， 另帶備雨衣。

～注意裝束，儘量要輕裝上山，少帶雜物。千萬不要穿新鞋， 必須是防水防跣遠足鞋，鞋子最少要穿過幾次；登山杖要結實， 注意選擇能調節長短的。

～在觀景和拍照時停下來，要選擇安全的地點， 尤其要注意岩石有無風化。