【山地悠遊人生@iM網欄】南美洲著名地標 吞雲吐霧的山

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【無與輪比@iM網欄】四驅、前驅、後驅有何分別？
清晰可見Fitz Roy 峯在吞雲吐霧。
Monte Fitz Roy是南美洲最著名的地標之一，它在Patagonia巴塔哥
在El Chalten 的旅館，通過窗戶看到Fitz Roy峯。
小鎮El Chalten寧靜舒適，阿根廷Malbec紅酒和牛排好吃又便
登山對我來說是非常危險的事情，但到靠近 Monte Fitz Roy 的小村莊El Chaltén 徒步遠足，遠眺Fitz Roy峯還是可以做到的。El Chalten位於阿根廷世界遺產 Los Glaciares National Park 冰川國家公園內，是個徒步者的天堂！但沒有飛機直達，
El Chalten位於阿根廷世界遺產 Los Glaciares National Park 冰川國家公園內，是個徒步者的天堂！
El Chalten 非常有名氣，主要是因為有 Cerro Torre 托雷峯以及 Fitz Roy ，徒步遠足近距離觀看兩座山峯都不需要交通工具，
如果體力不行，可以走比較平坦的Cerro Torre 托雷峰路線 ，來回約18公里，海拔總共才上升 250米，6～7小時走完全程，可以看到美麗的 Laguna Torre 湖泊。
可惜最後一段大風和毛毛雨。
同時也有許多3～5天的步道，繞過山峰前往冰川，但要紮營露宿，
很接近冰川。
在冰川國家公園內幾條即日來回的路線中，最熱門的路線是Lagu
木頭鋪成的梯級。
開始有點陡度，都是木頭鋪成的梯級，
從第九公里開始坡多且陡，都是大石頭跟碎石，需手腳並用攀爬。
從第九公里開始的最後一公里，坡多且陡，都是大石頭跟碎石，
她背著20個月大的女兒登山21公里，挑戰體力極限，
Mt Fitz Roy 菲茨羅伊峰- 遠在天邊，近在眼前，看著那偉大的母親慢慢接近！
佩服他們的勇氣，背著20個月大的女嬰，完成21公里路
碧藍的Laguna Sucia和Fitz Roy 峯就在眼前, 一切都值得！
終於到了，簡直是人間仙境，碧藍的湖連接著冰川，
爬上高峰觀看碧藍的高山湖真的是超有成就感。
回到旅館，腿已經動不了，每走一步都雙腿發軟! 第二天只能留在旅館休息。
Patagonia 高原的花花草草！
注意自身安全
～應了解自己的健康狀況，有高山反應及身體不適者，不要上山。
～注意氣象預報，最重要留意風速，大風會直接把人吹下山；
～注意裝束，儘量要輕裝上山，少帶雜物。千萬不要穿新鞋，
～在觀景和拍照時停下來，要選擇安全的地點，
～切勿擅自到未開放或危險山區；不在溪流水域游泳及戲水；
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生