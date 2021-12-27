聯合國秘書長：新冠病毒對人類來說不是最後一次大流行 需要為下次做好準備

新冠疫情蔓延全球近2年的陰霾仍揮之不去，近期更因新型變種病毒omicron而令人心惶惶。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）就在今日適逢是全球防範流行病國際日的日子，在其推特上寫道：「新冠病毒不會是人類遭遇的最後一次大流行。在我們應對這場衛生領域危機之時，我們需要為下次做好準備。」

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世衛組織於2020年3月11日宣佈新型冠狀病毒感染（COVID-19）爆發為大流行。



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大流行是一種大規模流行病，它可覆蓋整個國家、數個鄰國和大洲。其特徵是非常大數量患者（多達數百萬人）和持續時間（從一年到幾十年）。一些造成最嚴重後果的流行病獲得了特殊名稱：例如，「查士丁尼瘟疫」（6世紀，查士丁尼一世皇帝統治期間）、14世紀的瘟疫大流行——「黑死病」、20世紀的流感大流行——「西班牙流感」。古特雷斯還提到，「在防範流行病國際日，讓我們關注這一問題並投入它所需要的投資。」

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記者：張以正