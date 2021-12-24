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金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構

股樓投資 22:30 2021/12/24

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金管局宣布，局方已經完成對具本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單的年度評估。與往年一樣，有關評估考慮了認可機構的規模、關連性、可替代性，以及複雜程度。根據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構總數由六間減少至五間。該局考慮到本地銀行之一的東亞銀行（00023）相對其他機構的系統重要性，該銀行在是次評估不再被識別為D-SIB。最新名單於明年1月1日生效。

【2022年部署】滙豐予恒指明年目標28030點 建議關注8大投資主題 薦買12股  詳情請看【下一頁

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被指定為D-SIB的５家認可機構包括工行(01398)旗下的中國工商銀行（亞洲）、恒生銀行(00011)、渣打集團(02888)旗下的渣打銀行（香港）、中銀香港(02388)及滙豐控股(00005)旗下的香港上海匯豐銀行。

【滙豐控股5】滙豐逾4億美元 收購印度資產管理公司LTIM  詳情請看【下一頁

金管局指出，根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定。適用於D-SIB的HLA資本規定介乎1％至3.5％之間。而與去年12月30日公布的D-SIB名單相比，在是次公布的名單中，被指定為D-SIB的五間認可機構的HLA資本規定維持不變。

同場加映  【孫子市法】騰訊歡喜京東愁 反彈乏力得收爐

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撰文 : 李尚毅

東亞銀行（00023） 港股

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