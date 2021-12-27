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美股反覆無礙投資熱情 滙豐范卓雲：預測美股明年盈利約一成增長 偏好金融股

股樓投資 14:34 2021/12/27

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近期美股反覆，不過也無礙投資者投資美股的熱情。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲也說目前該行的資產配置依然在美股有偏高的配置，「我們預測美股明年盈利有大約一成增長，美股上升趨勢相信會持續，但因為已進入周期中段，對比第一階段美股全方位任何板塊一起反彈，因為這些『V型』反彈已經完成，明年投資者必須要更加專注尋找優質股和一些結構性增長的贏家，即長綫結構性趨勢的受惠股。」

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滙豐預期美股在未來一個季度仍會維持波動，如最近美股出現一些震動是反映變種病毒對經濟重啟速度，會帶來短期不明朗因素，因為美國本身見到個別地區的社交距離限制，或者旅遊限制有收緊，但又不會重回當初全球疫情大流行那種全國性封城措施，畢竟疫苗科技已有突破，一定程度可應對新變種病毒出現對實體經濟帶來的衝擊，故預計疫情發展期間不太可能重新出現大規模的經濟衝擊，主要不明朗因素來自供應鏈，供應鏈緊絀情況可能會令通脹回落的時間有機會延後至明年中或第三季。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 
 

至於投資策略，「我們投資美股除了看目標之外，更加重視選股，因為同一指數下會個別發展，故較重視板塊策略。目前市場好關注加息和通脹，更關注供應鏈緊張的問題，所以在板塊策略方面會偏好金融股，因為受惠加息周期，息口上升，淨息差會擴大，預期金融股會繼續造好，而且金融股對經濟周期相對敏感，所以見到無論是銀行股、資本市場交易收入和貸款需求都在上升，現正處於周期中段，增長持續，銀行自然會受惠。」但要留意一點，之前市場擔心若果息口上升會不利科技股，因為加息因素已經反映在股價上，目前聯邦基金利率市場已完全反映加息四次，科技股對加息因素影響估值相對輕微，反而更加重要影響股價進一步上升的空間，故要留意基本因素和盈利增長動力。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂  

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記者：張以正

美股 IPO 港股

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