【中國經濟】中國11月規模以上工企利潤按年增速放緩至9%

國家統計局公布，中國11月規模以上工業企業利潤總額8059.6億元人民幣，同比9.0%，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善特徵。總體而言，11月份工業企業利潤繼續保持較快增長，行業均衡性也有所改善，惟成本壓力仍然較大，下游行業利潤改善還需進一步鞏固。

延伸閱讀:【2022年部署】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

11月份，規模以上工業企業實現利潤總額8059.6億元人民幣，同比增長9.0%，前值24.6%，增速較上月回落15.6個百分點，兩年平均增長12.2%。1至11月份全國規模以上工業企業實現利潤總額79750.1億元人民幣，同比增長38.0%，兩年平均增長18.9%，增速繼續保持較高水平。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

國家統計局工業司高級統計師朱虹認為，隨着保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善特徵。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正