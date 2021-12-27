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【最佳聖誕節目】 昂坪360義工隊訪大澳 跟老友記學生哥繪畫花燈 明年1月中起掛農曆年市集

理財智慧 09:07 2021/12/27

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今年的聖誕假期節日氣氛濃厚，大家都走出街上慶祝，但有義工仍不忘一班居於離島的老人及學生，一起繪畫花燈迎聖誕。

 

 

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昂坪360將於農曆新年期間於昂坪市集張掛起逾千盞手繪花燈，將溫暖的祝福傳開去。360義工隊早前聯同願望成真基金，合辦花燈比賽予不同學校參與；又與傳媒機構及大嶼山區內合作夥伴，合作繪畫花燈，將祝福帶給病童。每提交一個作品，便會捐助30元予願望成真基金，幫助患有重病的兒童實現願望。

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360義工隊日前於昂坪360董事總經理劉偉明帶領下，完成最後一站，就是「回歸最初」到大澳社區，齊齊繪畫花燈，共襄善舉。義工隊聯同大澳鄉事委員會委員，包括大澳鄉事委員會主席何紹基、大澳文化協會主席黃志泉先生，聯同佛教筏可紀念中學及中華基督教會大澳小學的學生和家長們，以及大澳的居民，共逾100人一同創作，一起承傳大澳的在地傳統，又同時發揮創意，讓文化在創新環境下廷續下去。

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【職場熱話】公司部門各自為政 職場新丁變夾心人 遇疑難問極冇答案 困擾是否辭職？，詳見【下一頁


大澳的花燈相信令不少人留下印象，昂坪360就是將這份濃郁的在地文化，由水鄉帶到山上的昂坪市集，讓更多人看見。《花燈影裡360》將於2022年1月中旬起舉行，逾千個花燈張掛於昂坪市集，與市民同共迎接美好新一年，屆時更會有書法及新年市集等活動，誓將成為歲晚及新年必去打卡景點。

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記者：陳詠妍

 

 

昂坪360 文娛藝術 農曆新年 聖誕節 繪畫 離島

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