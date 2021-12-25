【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠鐵騎士 晚上偷偷建停車間

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【有盈退休】曾智華：買樓忌買「工潮樓」
撒哈拉沙漠的夏天，溫度令人透不過氣，熱力驚人；晚上，
穆罕默德笑說，這裏的汽車外熱得可以煎蛋，如煎鍋一樣。
回想，在沙漠看見駕駛電單車的鐵騎士，全部都沒有戴頭盔的，
在沙漠建屋需要文件，手續及程序比一般複雜及麻煩，
由於沙漠天氣酷熱，穆罕默德擔心四驅車被猛烈陽光照射而受損，
他解釋，日間警察也沒有一個，何況是晚上。聽後，感覺好好笑，
而這裹沒有多管閒事的人，何況，現在是在他家裏旁邊增建，
所以，數天後，他和哥哥到Rissani城市購買材料，
他說，若有警察來查看，可說這坐建築物一向存在，現時只是修葺，
在這裹無奇不有，我曾看見有當地人屋與屋之間用竹柵圍欄着，
興建整個停車間，訂整鐵門，前後三星期終於完成停車間。
撒哈拉沙漠的太陽除當地人怕怕之外，汽車也受不住。
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子