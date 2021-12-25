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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠鐵騎士 晚上偷偷建停車間

名人薈萃 09:16 2021/12/25

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撒哈拉沙漠的夏天，溫度令人透不過氣，熱力驚人；晚上，氣溫又急跌至二十度左右，氣溫舒適。

穆罕默德笑說，這裏的汽車外熱得可以煎蛋，如煎鍋一樣。

回想，在沙漠看見駕駛電單車的鐵騎士，全部都沒有戴頭盔的，部分鐵騎士披着色彩悦目的頭巾包蓋面部，若他們戴上頭盔分分中中暑或焗暈了。

在沙漠建屋需要文件，手續及程序比一般複雜及麻煩，加上當地人工作習慣輕鬆（是「你急佢唔急」），等待文件批核，要等待很長時間。

由於沙漠天氣酷熱，穆罕默德擔心四驅車被猛烈陽光照射而受損，建停車間的文件又不知何時何月批核，最後他決定在晚上偷偷地進行。

他解釋，日間警察也沒有一個，何況是晚上。聽後，感覺好好笑，但又是事實。

而這裹沒有多管閒事的人，何況，現在是在他家裏旁邊增建，不用擔心。

所以，數天後，他和哥哥到Rissani城市購買材料，也聘請一名工人在晚上開始工作，他的朋友及哥哥也來幫忙，偷偷摸摸施工十天，穆罕默德說不須在晚間工作了，因為已建築半幢，可日間繼續進行工程。

他說，若有警察來查看，可說這坐建築物一向存在，現時只是修葺，他們沒有辦法干預的。

在這裹無奇不有，我曾看見有當地人屋與屋之間用竹柵圍欄着，原來内裏又是加建，仲之不是在空曠位置大興土木，就容易滿天過海。

興建整個停車間，訂整鐵門，前後三星期終於完成停車間。

撒哈拉沙漠的太陽除當地人怕怕之外，汽車也受不住。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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