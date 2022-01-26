  • 18°C
香港時間 : 2022126日 (三) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】不要去羨慕 給有福氣的人看

名人薈萃 08:00 2022/01/26

分享：

看到別人升職加薪有老闆賞識，或者進入了好的學校，考試成績高分，有貌美的伴侶和幸福美滿的家庭，來自富裕的家庭，有美好的身材樣貌，有很多好朋友，有令人羨慕的能力和事業，享受人生⋯⋯

不知道大家看到社會上公認的勝利組時有什麼感覺？可能是羨慕不已，但內心深處卻有些不舒坦的感覺。回想一下身邊的同事同學朋友，我們可能未必每次都是真心祝福別人，表面可能感到開心，內心卻夾雜著複雜情緒，可能是嫉妒羨慕自卑⋯⋯

在一個講究包裝的社會裡，我們常禁不住羨慕別人光鮮華麗的外表，而對自己的欠缺耿耿於懷。

但就我多年觀察，我發現沒有一個人的生命是完整無缺的，每個人多少少。有人才貌雙全、能幹多財，情字路上卻是坎坷難行；有人家財萬貫，卻是子孫不孝；有人看似好命，卻是一輩子腦袋空空。

有位前輩一生所結交的達官顯貴不知凡幾，他們的外表實在都令人豔羨，但深究其裡，每個人都有一本很難唸的經，甚至苦不堪言。

每一個人都習慣展現自己美好的面於人前，所以社交媒體上看到的都是精彩快樂的人生。人生本無常，每一個人都有不同的煩惱。

時間精力有限，人生不可能每一個面向都要比其他人好，接受這個現實而放過自己。你選擇了什麼，就會失去一些其他的，魚與熊掌不能兼得。人生是屬於我們的，我們不是為了別人活，最重要的是明白自己重視追求什麼。

接納現在這樣的我，所有我喜歡的不喜歡的，不埋怨我們不能改變的，把精力集中於我們可以和想改變的！如果我們有改變的勇氣，我們不用其他人競爭，就在我們自己的人生道路上向前跨出一步就足夠了。

所以，不要再去羨慕別人如何如何，好好數算上天給你的恩典，你會發現你所擁有的絕對比沒有的要多出許多，而缺失的那一部分，雖不可愛，卻也是你生命的一部分，接受它且善待它，你的人生會快樂豁達許多。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

最新專欄文章 更多

【緣份到了@iM網欄】多角度思考 換個窗口
2022/01/19
【緣份到了@iM網欄】多角度思考 換個窗口
【緣份到了@iM網欄】誰的本領大？ 太陽和北風
2022/01/12
【緣份到了@iM網欄】誰的本領大？ 太陽和北風
【緣份到了@iM網欄】不需要天，不需要地，靠自己
2021/12/29
【緣份到了@iM網欄】不需要天，不需要地，靠自己
【緣份到了@iM網欄】勿以善少而不為 小鳥救森林大火的故事
2021/10/27
【緣份到了@iM網欄】勿以善少而不為 小鳥救森林大火的故事
【緣份到了@iM網欄】註定10歲死，幫助一窩螞蟻，活到96
2021/10/13
【緣份到了@iM網欄】註定10歲死，幫助一窩螞蟻，活到96
學校 媒體

上一篇文章

沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳

下一篇文章

【大義滅親?】迪士尼創辦人孫女批園方刻薄　親製記錄片揭員工待遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【彭博爆料】蘋果今年秋季料更新9大類產品 新品清單多達14款
【彭博爆料】蘋果今年秋季料更新9大類產品 新品清單多達14款
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【疫市破頂】將軍澳樓價疫市續升？藍塘傲一房破頂價860萬沽　較上次高價成交再貴25萬
【疫市破頂】將軍澳樓價疫市續升？藍塘傲一房破頂價860萬沽　較上次高價成交再貴25萬
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款