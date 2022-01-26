【緣份到了@iM網欄】不要去羨慕 給有福氣的人看

看到別人升職加薪有老闆賞識，或者進入了好的學校，考試成績高分，有貌美的伴侶和幸福美滿的家庭，來自富裕的家庭，有美好的身材樣貌，有很多好朋友，有令人羨慕的能力和事業，享受人生⋯⋯

不知道大家看到社會上公認的勝利組時有什麼感覺？可能是羨慕不已，但內心深處卻有些不舒坦的感覺。回想一下身邊的同事同學朋友，我們可能未必每次都是真心祝福別人，表面可能感到開心，內心卻夾雜著複雜情緒，可能是嫉妒羨慕自卑⋯⋯

在一個講究包裝的社會裡，我們常禁不住羨慕別人光鮮華麗的外表，而對自己的欠缺耿耿於懷。

但就我多年觀察，我發現沒有一個人的生命是完整無缺的，每個人多少少。有人才貌雙全、能幹多財，情字路上卻是坎坷難行；有人家財萬貫，卻是子孫不孝；有人看似好命，卻是一輩子腦袋空空。

有位前輩一生所結交的達官顯貴不知凡幾，他們的外表實在都令人豔羨，但深究其裡，每個人都有一本很難唸的經，甚至苦不堪言。

每一個人都習慣展現自己美好的面於人前，所以社交媒體上看到的都是精彩快樂的人生。人生本無常，每一個人都有不同的煩惱。

時間精力有限，人生不可能每一個面向都要比其他人好，接受這個現實而放過自己。你選擇了什麼，就會失去一些其他的，魚與熊掌不能兼得。人生是屬於我們的，我們不是為了別人活，最重要的是明白自己重視追求什麼。

接納現在這樣的我，所有我喜歡的不喜歡的，不埋怨我們不能改變的，把精力集中於我們可以和想改變的！如果我們有改變的勇氣，我們不用其他人競爭，就在我們自己的人生道路上向前跨出一步就足夠了。

所以，不要再去羨慕別人如何如何，好好數算上天給你的恩典，你會發現你所擁有的絕對比沒有的要多出許多，而缺失的那一部分，雖不可愛，卻也是你生命的一部分，接受它且善待它，你的人生會快樂豁達許多。

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