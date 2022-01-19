【緣份到了@iM網欄】多角度思考 換個窗口

有位小男孩天生有一個大鼻子，在學校裏經常成為同學們的取笑對象。

他為此而整天悶悶不樂，不愛和同學們一塊玩。

閒下來時，他總愛趴在教堂後邊的一扇窗戶前看窗外的景觀。

老師有一天發現了男孩的憂鬱。

一次下課後，她特意走到男孩的身邊問：「你在看甚麼呢？」

「我在看那些人正在埋葬一隻可愛的小狗。」小男孩悲傷地說。

「這真令人難過。不如我們到前面那扇窗戶去看看吧。」

老師牽著小男孩的手，走到另一窗戶邊，她推開窗子問：「你且看看這邊有甚麼景致？」

窗外是一片田野，種了許多向日葵，正開得芬芳而燦爛。

小男孩被眼前的美景吸引了，剛才的悲傷也頓時一掃而空。

「你看，你剛才只是開錯了窗子而已。」

老師指指窗外的美景，撫摸著小男孩的頭說：「你知道嗎？在老師的心目中，你的鼻子是最可愛的。」

「但大家都笑我啊！」小男孩仍是有點委屈地說。

「那是因為你還沒有換一扇窗戶，把你鼻子最可愛的一面展示給大家看啊。」

恰好那時學校有個話劇演出，有個角色很適合小男孩。

在老師的鼓勵下，小男孩鼓起勇氣參加了演出。由於他的大鼻子，人人都記住了這位校園裏的小明星。

他後來成了二十世紀美國最著名的稽星之一。

是的，當我們因某些缺陷而愁悶苦惱時，我們是否想到要換一扇窗，你會看到別樣的風景。

換一扇窗戶就是換一種思維和行動方式，會看到不同的風景，鼓起了勇氣，增強了信心，你將開啟的是成功的大門。當遇到問題是時，學會換位思考，多角度思考，會得到意想不到的收穫。

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