  • 15°C
香港時間 : 2022119日 (三) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】多角度思考 換個窗口

名人薈萃 08:00 2022/01/19

分享：

有位小男孩天生有一個大鼻子，在學校裏經常成為同學們的取笑對象。

他為此而整天悶悶不樂，不愛和同學們一塊玩。

閒下來時，他總愛趴在教堂後邊的一扇窗戶前看窗外的景觀。

老師有一天發現了男孩的憂鬱。

一次下課後，她特意走到男孩的身邊問：「你在看甚麼呢？」

「我在看那些人正在埋葬一隻可愛的小狗。」小男孩悲傷地說。

「這真令人難過。不如我們到前面那扇窗戶去看看吧。」

老師牽著小男孩的手，走到另一窗戶邊，她推開窗子問：「你且看看這邊有甚麼景致？」

窗外是一片田野，種了許多向日葵，正開得芬芳而燦爛。

小男孩被眼前的美景吸引了，剛才的悲傷也頓時一掃而空。

「你看，你剛才只是開錯了窗子而已。」

老師指指窗外的美景，撫摸著小男孩的頭說：「你知道嗎？在老師的心目中，你的鼻子是最可愛的。」

「但大家都笑我啊！」小男孩仍是有點委屈地說。

「那是因為你還沒有換一扇窗戶，把你鼻子最可愛的一面展示給大家看啊。」

恰好那時學校有個話劇演出，有個角色很適合小男孩。

在老師的鼓勵下，小男孩鼓起勇氣參加了演出。由於他的大鼻子，人人都記住了這位校園裏的小明星。

他後來成了二十世紀美國最著名的稽星之一。

是的，當我們因某些缺陷而愁悶苦惱時，我們是否想到要換一扇窗，你會看到別樣的風景。

換一扇窗戶就是換一種思維和行動方式，會看到不同的風景，鼓起了勇氣，增強了信心，你將開啟的是成功的大門。當遇到問題是時，學會換位思考，多角度思考，會得到意想不到的收穫。

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

最新專欄文章 更多

【緣份到了@iM網欄】誰的本領大？ 太陽和北風
2022/01/12
【緣份到了@iM網欄】誰的本領大？ 太陽和北風
【緣份到了@iM網欄】不需要天，不需要地，靠自己
2021/12/29
【緣份到了@iM網欄】不需要天，不需要地，靠自己
【緣份到了@iM網欄】勿以善少而不為 小鳥救森林大火的故事
2021/10/27
【緣份到了@iM網欄】勿以善少而不為 小鳥救森林大火的故事
【緣份到了@iM網欄】註定10歲死，幫助一窩螞蟻，活到96
2021/10/13
【緣份到了@iM網欄】註定10歲死，幫助一窩螞蟻，活到96
【緣份到了@iM網欄】佛說無為最 忍辱第一道
2021/10/06
【緣份到了@iM網欄】佛說無為最 忍辱第一道
老師 美國 學校

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】鐵板燒午餐小聚 欣賞另類烹飪美學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款