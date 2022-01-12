【緣份到了@iM網欄】誰的本領大？ 太陽和北風

很久以前，北風和太陽時常吵個不停，因為他們都說自己才是力量最強的。

北風說：「我的本領大，我只要輕輕地吹一口氣， 人們就得凍得全身發抖。」

太陽說：「我的本領大，我只要稍稍一用力，人們就會熱得渾身出汗。」

他們爭來爭去，誰也說服不了誰。

這時候，正好路邊走來一個行人，太陽對北風說：「這樣吧，我們比一比，看誰能把這個人的衣服脫下來，誰能把他的衣服脫下來，誰的本領就大。」

北風點點頭說：「那還不好辦嗎？看我的吧！」

北風輕輕吸了一口氣，吹了出去。那個行人突然感覺到冷了，北風很不服氣，他深深地吸了一口氣，鼓起腮幫子用力一吹，可是那個行人不但沒有脫衣服，反而把衣服裹得更緊了，還把衣領豎了起來擋風。

太陽暗暗好笑，他說：「我說北風小弟，你還是看我的吧！」

說完，太陽用力一照，溫暖的光芒馬上把寒冷趕跑了。 行人突然感到熱了，他伸出了雙手，放下了衣領，解下了衣扣。太陽再一使勁，放出更熱的光芒，行人被曬得渾身大汗，馬上脫下了外衣。

北風很佩服太陽的本領，太陽卻謙虛地說：「要比讓行人脫下外衣，是我的本領大，可是要比誰能讓行人穿上外衣，那就是你的本領大了。北風老弟啊，其實我們兩是各有所長啊！」

這個故事體現了我們與人相處的智慧；如果像北風一樣強迫別人接受自己的意見，只會讓別人對你敬而遠之；而如果我們對待別人像太陽一般溫暖，溫和地勸說，就會讓他們敞開心扉，誠心誠意地接受你的意見。



要是想改變一個人，不是像北風一樣，單靠用強硬手段便可，那只能讓人畏懼而不是出於本心。

即使你是做對了，但當下如果你能夠顧及別人感受，不在當眾指責他的過錯的話，那麼大家都好過。硬碰硬絕對沒有好處，反而只加強堅持原本立場，最後只會搞得更糟糕。

待人處事不是給人壓力、給人逼迫，就能成功，就能獲勝，疾言厲色或者使用暴力，是無法令人心服口服的，反而是要給人溫暖、尊重、愛語，讓人心生歡喜、心悅誠服，才是勝利者。

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