【緣份到了@iM網欄】不需要天，不需要地，靠自己

從前，有一隻小蝸牛，終日悶悶不樂，他覺得要整天背著一個重重的外殼，很不方便，也很煩厭。

然後，他抬頭望向天，看見小鳥在藍天上飛翔，很是自在；他低頭望向地，看見小蚯蚓一竄一竄地轉落泥土裏，十分靈巧。

此時，小蝸牛回頭看看自己背上的殼，更覺自卑。

小蝸牛的母親見狀，便走過去安慰牠。

小蝸牛看見媽媽，便向媽媽哭訴：「媽媽，小鳥在天上飛，有天空保護他；蚯蚓遇到危險，便可以鑽入泥土，大地會保護他。但我們呢？我們甚麼也沒有，而且還要背著一個又重又難看的殼。媽媽，我覺得我們很可憐……」

蝸牛媽媽聽罷，溫柔地安慰小蝸牛：「寶貝，別哭。你說得沒錯，我們沒有天，沒有地來保護我們，但我們其實不需要天，不需要地。因為我們有個堅硬的外殼，我們可以靠自己。」

好一句「靠自己」。

曾經埋怨自己身邊沒有貴人扶持，埋怨自己的老爸不是城中富豪嗎？

我們當然都很希望有外在的元素來支持自己，希望有一個強人在身邊來拉自己一把，但很多時，發覺原來只有自己。

一個人的感覺，有點孤單，亦帶點荒涼。

一個人的感覺，很無助。但當你硬著頭皮，捱得過難關之後，你會發現，你內在水火潛藏的小宇宙會被大大啟發。

遇到困難，你第一時間想到的是靠自己，你會抓緊時間，立刻採取行動，並且做到全力以赴，這樣成功的可能性會更大，就算你沒有克服困難，在這其中你也能學到很多，下次在遇到類似的事情，你一定可以沉著應對。

親自出血汗，靠自己雙手去灌溉的花兒會開得特別香，果實也會長得特別甜。

到收成那時，你會慶幸那一關是你自己闖過的。因為，回憶會是特別深刻。

我們或多或少都有些依賴性。有大樹在旁，就當然知道大樹好遮蔭，偷個小懶過去乘乘涼。

但其實你也絕對可以獨立，你一個人也可以頂天立地。試試自己的能量吧！

不靠天，不靠地，我們可以靠自己。

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