灝景灣移民業主放盤3個月　遇買家心儀屋苑迅速落實買樓　終大減200萬易手

移民盤講價空間較大，有買家在心儀屋苑找到放盤，恰遇業主移民，單位終大200萬元易手。美聯李貫甡指，有外區買家以1,000萬元買入灝景灣三房套單位。

成交單位為灝景灣11座低層F室，屬3房套房間隔，實用面積703平方呎，望西邊內園景。代理指，業主於今年9月中最初放盤1,200萬元，買方為外區客，在區內尋找1,000萬內3房單位，也曾參觀其他屋苑，感覺灝景灣地點位置適中，步行到地鐵站只需要3分鐘內。而是次放盤單位位處屋苑三期，方廳間隔四正，客人睇樓已經一段時間，原業主在11月中已經減低至1,100萬元，因為移民加上12月成交放慢腳步，見買方有誠意及可決定落實，最終再落價至1,000萬元，買方議價後感覺價格合理，故決定入市。

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據了解，原業主2000年10月313.1萬元購入，持貨21年，帳面升值686.9萬元。

代理補充，節日氣氛濃厚及元朗有新盤開賣，今月開月青衣區成交比上月同期略為放緩，個別屋苑出現少許減價現象，單位在減價後，承接力依然強勁。

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