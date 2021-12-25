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土耳其總統埃爾多安指不會以加息控制通脹　里拉短期匯率回升

環球政經 17:48 2021/12/25

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土耳其面臨通脹，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在出席於伊斯坦堡舉行的經濟學家閉門會議前表示，將不會以加息作為控制通脹的工具。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

埃爾多安說，「我們已經拋開了通過提高利率來控制通脹的傳統經濟學理論」，指土耳其政府已放棄加息，改以投資、就業、生產、出口、經常賬户盈餘方面來提振經濟。

埃爾多安早前實行降息，導至里拉自9月起嚴重貶值。土耳其政府於本月20日起使用不同方法，包括調高最低工資、提供無本金交割遠期外匯（NDF）衍生工具、提高養老金比例等，令美元/里拉匯率提高，據報里拉短期升值逾四成。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

經濟 土耳其 通脹

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