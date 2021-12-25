ZOOM更新推出多項新功能　「視像留言」等功能全平台可用

疫情下大眾逐漸熟悉新工作及學習模式，受歡迎的視像平台Zoom最近再宣布將更新一系列全新功能，料本月下旬起發布測試版。

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ZOOM更新的新功能，包括「視像留言」功能，用戶可使用視像語音回覆未接來電外，亦可錄製個人化問候語，並指定聯絡人傳送，會議中來電者亦可使用此功能留言。此外，更新也包括「辦公桌預訂」功能，用戶可使用互動地圖預訂辦公室工作空間，令使用更為靈活。

新一系列功能快將啟用測試，新功能在電腦或手機應用程式皆可使用，適用於Windows、macOS或Linux的ZOOM桌面版，以及iOS或Android的ZOOM應用程式。

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