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下月起15港鐵站將增設「香港健康碼」流動支援站

環球政經 16:16 2021/12/25

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創新及科技局局長薛永恒走訪多個設於港鐵站的「香港健康碼」流動支援站，了解外展隊如何協助有需要的市民辦理申請「港康碼」相關手續。政府資訊科技總監辦公室表示，為推廣及推行「香港健康碼」，由1月初起，將於15個港鐵站增設「香港健康碼」流動支援站，協助有需要市民辦理申請「港康碼」。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

15個新增支援站，將設於以下港鐵站︰朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔及筲箕灣。而早前已設定段提供外展服務的10個流動支援站，分別位於兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

經濟 創新及科技局 薛永恒 健康碼

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