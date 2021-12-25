幸運租客聖誕前筍價租屋　單位裝修企理有海景　月租低市價一成

香港置業蘇國榮表示，該行日前促成一宗凱帆軒租務成交，新租客斥1.5萬元承租一個2房戶，實用呎租約35元，較市價低約10%。

租出單位為凱帆軒2座中層F室，實用面積約429平方呎，屬2房間隔，座向正南，享海景。蘇國榮指，業主以約1.65萬元放租約2個月後獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以約1.5萬元租出，實用呎租約35 元，較市價低約10%。

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據悉，新租客心儀單位附企理裝潢，並享有海景，而且租金相宜，故睇樓後即決定承租上述單位。

資料顯示，業主於2014年6月以約500萬元購入上述單位，現享回報約3.6厘。

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