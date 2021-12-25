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居屋轉售限制收緊　綠表客趕入市　嘉峰台兩房未補價520萬成交

股樓投資 15:07 2021/12/25

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有買家搶閘入市居至，富誠地產客戶主任李志浩表示，牛池灣嘉台第1期2座高層K室，實用面積422呎，單位為2房間隔，座向西北望市景，日前以520萬元（綠表）成交，實用呎價12,322元。代理指，房委會公佈新居屋延長至五年禁售期及增加轉售限制，買家為已抽多屆新居屋向隅客，為免被綑綁，故即睇即買嘉峰台單位。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

延伸閱讀︰雋薈首批70伙全開放式　折實338.8萬起入場　發展商︰「都會生活價」【下一頁

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原業主於2007年6月以121萬元購入，持有單位14年，是次轉手賬面獲利約399萬元，期間升值約3.29倍。

代理補充，房委會將於明年首季推售7個新居屋項目，今期居屋轉售限制相對以往更嚴格，首五年除不可貴過原價賣樓，於首次轉讓日期起計第五年後，業主才可於未補價下放售予綠表或白居二買家；而於自由市場補地價放售更需於首次購入滿十五年後才能轉售。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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