長沙灣映築地盤　立體光雕投影賀聖誕　環保技術耗電量遠低於LED燈

由恒地發展的長沙灣青山道233號新盤日前命名為「映築」，為慶祝聖誕佳節，發展商於地盤展示立體光雕投影技術，與附近居民一同歡渡佳節。恒地表示，每晚6時半至11時，會於映築地盤將大型聖誕樹及聖誕新年裝飾投影至大廈外牆之建築安全網上。

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發展商指，是次使用的立體光雕投影技術，可代替LED燈，大大減低耗電量。以每日晚上展示時間的4.5小時計，只需使用約11.25度電，是LED燈的約四分之一。項目以環保及無光害的方式，突顯出其優越創新的地標建築形象，亦貫徹恒基兆業對綠色環境及可持續性的理念。

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