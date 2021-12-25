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【帶你睇盤】頂層連天台戶　望遼闊天際海景　近地鐵站自住投資皆宜

股樓投資 14:06 2021/12/25

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景觀是買樓一大考區因素，今次介紹的放盤單位，既享靚景，地理位置又方便，是單身貴族或投資者的好選擇。放盤位於長沙灣傲凱頂層，單位實用面積260平方呎，屬一房間隔，外連175平方呎天台，可遠望天際海景，住戶亦可使用天台作不同用途，單位內亦相當光猛，間隔四正企理。

放盤單位圖片

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同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

放盤單位 傲凱 頂層（物業編號： BS19350131）
實用面積 260平方呎
間隔 一房連175平方呎天台
叫價 680萬元
賣點
  • 迎合單身貴族 / 小家庭上車需要 ；區內小型單位租務交投活躍，亦適合作投資收租
  • 半新樓，單位新簇，且為項目罕有的連天台特色單位，景觀優美，可享海景
  • 項目距離港鐵深水埗站或南昌站數分鐘步程，享雙鐵路站的優勢，匯聚東涌綫、屯馬綫及荃灣綫三綫之利
  • 荔枝角道及長沙灣道沿線有多條巴士及小巴路線，來往港九新界多個地方
  • 基座地下至1樓設有約5,000平方呎商舖區內民生商店及平民食肆林立，鄰近北河街市政街市方便日常所需

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3swejBb

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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