【帶你睇盤】頂層連天台戶　望遼闊天際海景　近地鐵站自住投資皆宜

上一篇文章
長沙灣映築地盤 立體光雕投影賀聖誕 環保技術耗電量遠低於LED燈
景觀是買樓一大考區因素，今次介紹的放盤單位，既享靚景，地理位置又方便，是單身貴族或投資者的好選擇。放盤位於長沙灣傲凱頂層，單位實用面積260平方呎，屬一房間隔，外連175平方呎天台，可遠望天際海景，住戶亦可使用天台作不同用途，單位內亦相當光猛，間隔四正企理。
放盤單位圖片
同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計
|放盤單位
|傲凱 頂層（物業編號： BS19350131）
|實用面積
|260平方呎
|間隔
|一房連175平方呎天台
|叫價
|680萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 謝昕蕎