百度李彥宏：中國迎來AI黃金十年 進入「人機共生」時代

一連三日的百度Create 2021（百度AI開發者大會）今日在「希壤APP」召開，這是內地首次在元宇宙中舉辦的大會，可同時容納10萬人同屏互動。

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百度創始人、董事長兼CEO李彥宏今日出席百度Create 2021演講中提出，「人機共生」時代開始，中國將迎來AI黃金十年。未來十年，AI將顯著降低技術門檻，為各行各業的智能化轉型提供技術「大底座」。李彥宏判斷，智能交通將使5年內中國一綫城市不再需要限購限行，10年內基本解決擁堵問題；AI所具備的感知和控制兩大能力，將在航天事業中廣泛應用，無人駕駛汽車也有望開上月球。



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期間，李彥宏透露了百度AI技術和業務的最新進展，他表示，百度深度學習平台飛槳已凝聚406萬開發者，服務超過15.7萬家企事業單位，創建了47.6萬個模型； 自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」 將於2025擴展到65個城市，2030年擴展到100個城市；集度的首款汽車機器人，也將於2022年亮相，2023年量產。

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另一方面，李彥宏又指，經過多年研發沉澱，百度大腦不僅為創造者准備好了「AI工具箱」，更為社會和產業的智能化轉型提供了技術「大底座」。作為AI技術積累和產業實踐集大成，百度大腦的日調用量突破1萬億次。其中的飛槳深度學習平台、昆侖芯片，以及語音、視覺、知識圖譜、自然語言處理等核心AI技術和平台，已經成為助力各行各業的新型基礎設施。

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記者：張以正