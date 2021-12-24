【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬

▲ 星展謝佩芳表示，股票型的綠色基金或ESG基金較受歡迎。

外資大行為鼓勵投資者涉足綠色金融產品，明年起為合資格客戶提供優惠，凡認購30萬元ESG（環境、社會及管冶）基金，有機會獲現金回贈600元，最高限額是1.2萬元。

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，現時代銷6隻已獲證監會認可的綠色基金或ESG基金，包括︰法巴環球環境基金、富達基金可持續發展系列的亞洲股票基金、日本股票基金、歐洲股票基金、晉達環球環境基金、施羅德環球氣候變化策略基金，均為股票基金，當中部分有提供派息選擇。整體而言，股票型的綠色基金或ESG基金較受歡迎。

談及回報，謝佩芳表示，以MSCI ESG評級為AAA或AA領先級別的基金，來衡量基金表現會更全面。該行有50隻基金入選領先級別，當中以貝萊德與富達兩家資產管理公司入選十隻以上最多；其次為施羅德、富蘭克林、JPMorgan與晉達；景順、聯博、安聯、安盛、霸菱、法巴、景順和駿利亨德森等，都有少數入選的基金。

萬國數據冀成內地首間 實現碳中和及100%使用可再生能源企業【下一頁】

謝佩芳又說，如以一年 （截至11月30日）最佳回報達3成以上的資產類別，包括能源類基金（如貝萊德可持續能源、世界能源，以及施羅德環球能源）、以至可持續成長類 （如法巴環球環境基金），較受投資者關注。但這兩項資產類別對一般投資者而言，雖是全球佈局，但投資產業較為集中。

因此，該行代銷基金中，歐美股票、金融與房地產股票類亦入選領先級別，且錄得三成以上回報。對不願集中於特定產業的投資者，可以考慮涵蓋主題較廣泛的類別，尤其是歐洲基金和歐洲地產股票基金，近半年也有雙位數增長。

謝佩芳補充，鑑於基金經理在ESG的應用程度不同，該行自今年起為了讓投資者對每隻基金的ESG評級提供參考，特別於電子月結單上列出MSCI對ESG的評級（從AAA到C）：評級的含義可分為AAA/AA（領先）、A/BBB/BB （平均）、B/CCC （落後）。

總體而言，星展代銷的200多隻基金中，有88%基金都有該機構的ESG評級，約50隻股票、債券及多元資產基金被評為「領先」，根據一年的表現數據，領先評級的股票基金夏普指數平均達1.35%。值得注意的是，列為「領先」評級的股票基金，一年表現為列為「平均」評級基金的3.5倍。

問及星展有否為ESG零售基金提供優惠，謝佩芳透露，該行將在新的一年，為新客戶或新投資者提供本港ESG基金、又或綠色基金的現金回贈優惠，ESG基金不限於證監會認可的基金，包括約50隻由MSCI評為AAA或AA ESG領先級別的基金。每30萬元可獲得600元現金回贈，最高可達1.2萬元。現時經網上認購基金，最低認購額為5,000元，而基金投資儲蓄計劃，每月最低供款額為1,000元。

ESG零售基金今年吸金2795億【下一頁】

說到投資者教育，謝佩芳說，該行早已開始着重ESG與可持續投資的理念推廣，並透過各種電子渠道與客戶溝通；可持續投資是指運用ESG等可持續發展因素，再配合財務因素來評估企業及資產。這個名詞涵蓋廣泛，可與ESG投資、社會責任投資（Social Responsible Investing，簡稱SRI）和影響力投資（Impacting Investing）等其他投資形式交換使用。

現時市面普遍認為客戶不易就ESG取得客觀評級，該行為替基金投資者提供全面的ESG相關評級資訊，早在今年初與MSCI合作，為首家銀行將MSCI ESG基金評級介紹給旗下投資者。

她拆解， 客戶手中持有的基金可以從該行月結單或電子月結單看到該投資項目的ESG評級，藉此提高客戶對ESG與綠色金融的關注度。若客戶投資前想運用MSCI ESG評級作參考，仍需要與該行理財專員聯繫，以獲取評級資料。另外，該行亦將繼續整合電子平台，明年有望從星展投資網站或手機App中看到ESG評級，有助於客戶在選擇投資時作為參考。

2022年也將會為投資者安排ESG概念投資講座及電子報，介紹基金MSCI國際評級標準的投資資訊、風險及潛力，助客戶深入了解如何釐定ESG基金的表現，讓客戶「Live Better, Invest Better」。

對於特首在施政報告指，致力把本港發展成亞洲綠色金融中心，謝佩芳指，該行在可持續發展有三大支柱，包括：

●負責任的銀行：旗下的產品和服務能夠推動可持續發展，並以公平且負責任的態度營運業務。

●負責任的商業企業營運：員工是最重要的資源，承諾給予合理待遇，並在日常運作當中兼顧環境及社會因素。

●創造社會影響力：時刻向善，支持社區機構和兼顧經濟與社會價值的業務，並致力回饋營運所在地區。

此外，星展致力在2024年可持續財務目標提高至500億坡元：

●2020年，星展在全球完成96億坡元可持續融資交易；

●於香港而言，自2020年完成360億港元可持續發展相關融資和債券/掉期交易（截至2021年11月）；

●繼續豐富綠色基金或ESG基金的數量，持續在網上及銀行月結單等渠道，提供可持續投資的教育資料；

●推出信用卡優惠支持本地8家本地社會企業。

而2020年全年，星展在彭博全球和亞太地區「綠色貸款」主辦行排名中位居第一。

再者，在今年1至9月期間，星展在以下類別的彭博排行榜中在亞太地區排名第一：首先是綠色貸款的「收益使用」類別，作為授權牽頭安排人和參與者；綠色貸款原則類別為授權牽頭安排者和參與者；作為參與者的可持續性相關貸款類別。

歐冠昇：碳交易所需要有整套系統配套【下一頁】

另一方面，Climate Impact X（CIX）是由星展、新交所、渣打及淡馬錫所成立的國際市場碳信用額平台，總部設於新加坡，旨在擴大自願碳市場。CIX利用衛星監測、機器學習和區塊鏈來提高碳信用的透明度、完整性和質量。這將使企業能夠採取有效行動以配合減碳，以應對氣候變化。CIX通過標準化合同促進大規模高質量碳信用的銷售——主要向跨國公司和機構投資者，提供一系列可滿足企業可持續發展目標的自然氣候解決方案（NCS）項目。項目市場上的每個項目都將得到透明的影響、風險和定價數據的支持

今年11月1日，CIX宣布完成首單自願性基於基於自然的碳信（nature-based carbon credits）投資組合拍賣。全球來自各個行業的19位買家支持了此次試點拍賣，作為8個NCS項目組合的一部分，碳信用額交易量為17萬噸。試點拍賣證明買賣雙方希望通過可信賴的市場機制滿足雙方所需，證明拍賣平台的有效性，以及高質量的碳信用能獲取的等高價值。相信這是在擴大自願碳市場的過程中邁出的重要一步。

另外，星展於2020年推出了全球首個可持續和轉型金融框架和分類法（Sustainable and Transition Finance Framework and Taxonomy），闡述銀行如何將交易歸類為「綠色」、「轉型」，協助客戶在尋求適應氣候變化和減碳方面提供參考指南。

相關新聞：【可持續發展】與青協合辦ESG 活動 銀行公會：ESG跟銀行營運已密不可分

【2022年部署】環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉

【ESG】信安推兩款亞洲ESG基金 定期派息提高退休保障

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源