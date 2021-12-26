【無與輪比@iM網欄】四驅、前驅、後驅有何分別？

前文提過，買車時其中一個必須考慮的因素，是日後維修的難易度，此所以部分出名易找零件的品牌二手價亦特別「硬淨」。然而汽車總算是一件工具，機械結構的特性總不可不了解，今期談一下汽車的動力佈局。絕大部分的乘用車（或私家車）都是四個車輪，按驅動輪而言，動力佈局可分為前驅、後驅及四驅。

前驅：大部分的乘用車——尤其是日系車都採用此佈局，而市面上的前驅車引擎幾乎都在駕駛席之前，亦即是FF（Front Engine Front Wheel Drive）佈局。由於前驅車無中間傳動軸，動力損失較少，變相更為慳油，而車廂空間亦都因為毋須留予中軸而更大；缺點是有機會轉向不足（understeering），即過彎是有機會推頭，以及由於轉向輪與動力輪都是前輪，輪胎負荷相對較大，高速入彎時操控感亦較為模糊，然而對日常公路用家而言，FF應是最具效益的選擇。

後驅：視乎引擎擺放的位置，可分為前置後驅（FR）、中置後驅（MR）及後置後驅（RR）；中置引擎即指引擎所在位於前軸及尾軸之間，可以想像，此佈局一般可提供較高穩定性。FR屬最傳統的佈局，對於車身比例較長的汽車（例如四門房車、Coupe等車型）而言，可兼得重心平衡及駕駛樂趣，寶馬3系、萬事得MX-5等車型常強調其前後比例為50:50。後驅汽車由於後輪驅動，在轉向時負責轉向的前輪仍可有充足回饋予駕駛者，加上整體重心動態的先天優勢，很多愛駕駛的朋友的堅持「尾轆車才是皇道」。缺點是機件須使用的空間較大，以及過彎時須小心甩尾（過度轉向，over-steering）。

四驅：細分的話尚有全時四驅（AWD）及四輪驅動（4WD）。後者基本上是為越野而生，而前者透過差速器，將動力適當分配予四個車輪，以讓駕駛者在應付較差路況又或是過彎時有更佳操控，AWD最著名的有「掃把佬」（Subaru），加上其水平對向引擎（Boxer），可以想像其汽車如何重視平衝感，這亦為行車提高了不少安全性。

篇幅所限，本文僅在動力輪上為不同汽車作粗略區分，之後有機會會再達細討論不同動力佈局的好玩之處，以及買家應如何選擇。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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