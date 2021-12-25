【餓「新」嘗啖＠iM網】這一碗 是冬季裏的一點暖 





常聽到秋風起三蛇肥，究竟是哪三蛇？老實說，沒有認真去考究，但太史五蛇羮，倒是略知一二。這蛇羮源自晚清最後一屆進士江孔殷的家中菜譜，人稱江太史，他是當時的美食大家，有「百粵美食第一人」、「民國食界四大天王之一」的稱號，由於他家做的蛇羮份外講究，需以眼鏡蛇、金腳帶、過樹榕、三索蛇、百花蛇等五蛇為底，熬湯後加入雞絲、鮑魚、冬菇、木耳等配料，成羹之後，灑上增添口感和香味的薄脆和檸檬葉絲而成。吃過的人都盛讚，為它取名為「太史五蛇羮」。現今城中的蛇羮店中，以百年老字號「蛇王芬」最接近原貎。

這天趕在冬至前，一班好友到蛇王芬食蛇取暖過寒冬。

蛇王芬早於1895年在南海起家，及後才在中環設店，這店也有、七、八十年的歷史了，踏入店內，牆上的竹牌菜單、以及桌椅、燈光等陳列，都富有年代感，自帶一份老飯店的懷舊親和。這天因為有位藝術家朋友的興致，特意為晚宴佈置了裝飾，當場生色不少。

第一道菜當然是其鎮店名菜「古法薈蛇羮」。滿滿的一碗，毫不吝嗇地滿到瀉，單是這份大方已有好感。輕呷一口，以老雞及蛇等熬成的湯底，非常鮮甜，加了花膠絲、鮑魚絲、木耳絲、冬菇絲、雞絲及蛇肉絲的湯料十足，誠不欺場，那一絲絲的蛇肉手撕而成，粗幼不一，更有口感，伴以酥脆的薄脆、青綠的香草，清新可口，這秘製的蛇羮一碗喝下去，即滿身溫暖，想必裏面應加了藥材，才有如此滋補功效。

▲ 古法薈蛇羮



再來是辣味豬潤花膠蛇碌煲，城中可以食到蛇碌的餐廳，如今買少見少，所以這道菜算是少見，味道不錯，那豬潤花膠混以蛇碌，沒有違和地配匹。魚片頭蛇絲墨魚滑，也有驚喜，看似平凡的墨魚滑片頭，加了幾許蛇絲即被加持，味道和感覺全然不一樣。

▲ 辣味豬潤花膠蛇碌煲

▲ 魚片頭蛇絲墨魚滑



除了蛇羮，這裏的小炒也不錯，這晚我們吃了枝竹羊腩煲、瑤柱髮菜節瓜環、蟹粉豆苗、豉汁涼瓜蟠龍鱔、炸蟹鉗……最特別是他們的鴛鴦腸腊味煲仔飯，臘味全是自家製作，尤其是潤腸，香而不膩，飯滲了臘味的油香，粒粒分明嫩滑，飯焦更是精華所在，大家努力往下挖，就為了尋寶。

▲ 枝竹羊腩煲

▲ 瑤柱髮菜節瓜環

▲ 豉汁涼瓜蟠龍鱔

▲ 炸蟹鉗

▲ 煲仔飯的飯焦，是否好吸引？

▲ 這佈置令百年老店生色不少

▲ 香草果皮綠豆沙



一頓忘我的晚飯吃下來，竟是店家打烊的時候。走出店門，街外正下着綿密細雨，有點陰寒，裏緊外衣，內心仍覺蛇羮的溫熱。這年頭疫情漫延，人生無常，能帶給我們溫暖的，就且珍情。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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