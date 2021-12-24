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【新股IPO】中國有贊放棄私有化 推有贊科技主板上市

股樓投資 21:04 2021/12/24

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中國有贊（08083）公告指，由於推進有贊科技上市申請已持續較長時間，上市時間表仍具有不確定性，並考慮到有贊科技上市申請現階段進度，及聯交所上市委員會仍未就有贊科技上市申請進行聆訊等各種因素，包括近期市場情況、以及中國有贊及有贊科技的業務發展和營運於要約期內所受到的限制，中國有贊與要約人決定不再推進相關建議方案，相信不會對中國有贊相關業務運營造成重大不利影響。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

中國有贊會如常進行其業務和運營，同時亦會評估在未來適當時候適用於各公司的其他資本市場戰略的可能性和機遇。該公司今年初擬私有化，並把有贊科技以介紹方式上主板，惟一直未獲批准。其後，有贊科技於8月底向聯交所重新申請於主板掛牌，方式由原來的介紹上市，改為發售新股上市。

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：張以正

 

 

中國有贊（08083） IPO 港股

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