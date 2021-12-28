  • 16°C
香港時間 : 20211228日 (二) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF通】滬深港交易所就ETF納入互聯互通達共識　料須時6個月準備（第二版）

股市 10:44 2021/12/28

分享：

【ETF通】滬深港交易所及中國結算　就ETF納入互聯互通達成共識

「ETF通」取突破，上交所、深交所及港交所 （00388） 及中國結算就ETF納入互聯互通標的整體方案達成共識。港交所於12月24日公布，滬深港交易所及中國結算將籌備「ETF通」相關業務和技術準備工作，包括修改相關規則並公開徵求意見，預計需要6個月左右準備時間。美銀證券指，「ETF通」有望在2022年7月初香港回歸25周年前後推出，料有利更多資金流入港股，提高港股流動性。

美銀指出，至今年第三季，內地ETF管理資產規模達8390億元人民幣，較2019年底高出六成，而香港去年底ETF管理資產規模為9410億港元，按年增4成。

港交所假期後交易表現平穩，最新升0.5%，暫報455.2元，成交3億元。

港交所CEO：ETF通豐富香港市場的投資機遇和流動性

港交所表示，ETF納入互聯互通標的是互聯互通機制升級的又一個標誌性成果，將使互聯互通現貨生態鏈更加完整，進一步促進內地與香港市場共創雙贏。

港交所表示，一方面，ETF納入互聯互通標的可豐富境內外投資者的投資渠道和交易品種，有利於境內外投資者更加便捷有效地配置對方市場資源；另一方面，ETF納入互聯互通標的將進一步改善投資者結構，有利於推動ETF市場的健康發展。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「將交易所買賣基金（ETF）納入滬深港通標的，是香港與內地資本市場互聯互通機制不斷成長的又一重要里程碑，也突顯了香港及香港交易所作為亞洲國際金融中心的重要作用。我們很高興能夠不斷豐富滬深港通及債券通下的交易產品。」

他指，此次達成的共識是集團與內地交易所和結算所夥伴長期緊密合作的成果。香港和內地的ETF市場都在高速發展，滬深港通納入ETF將為全球投資者投資兩地ETF產品提供一個便捷高效的渠道，同時也將豐富香港市場的投資機遇和流動性。

（第二版加入美銀證券評論）

相關文章：【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32%　新經濟公司佔新股集資額87%

編輯：區嘉俊

ETF 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 上海證券交易所

上一篇文章

【電動車】比亞迪與自動駕駛初企組合資企業 部署智能駕駛技術

下一篇文章

【中移動回A】中移動A股錄逾7億元人民幣棄購金額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
【開市9點半】中證監稱VIE架構企業備案後可境外上市　國資60億入股螞蟻消費金融
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」、恒大高開逾3%
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
【美股收市+ADR】摩通唱好　標指再破頂　中概股逆市受壓
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款