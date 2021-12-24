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【ETF通】滬深港交易所及中國結算　就ETF納入互聯互通達成共識

股市 21:03 2021/12/24

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上交所、深交所及港交所 （00388） 及中國結算就ETF納入互聯互通標的整體方案達成共識。港交所表示，ETF納入互聯互通標的是互聯互通機制升級的又一個標誌性成果，將使互聯互通現貨生態鏈更加完整，進一步促進內地與香港市場共創雙贏。

港交所表示，一方面，ETF納入互聯互通標的可豐富境內外投資者的投資渠道和交易品種，有利於境內外投資者更加便捷有效地配置對方市場資源；另一方面，ETF納入互聯互通標的將進一步改善投資者結構，有利於推動ETF市場的健康發展。

下一步，滬深港交易所及中國結算將抓緊做好ETF納入標的相關的業務和技術準備工作，包括修改相關規則並公開徵求意見，預計需要6個月左右準備時間。

港交所CEO：豐富香港市場的投資機遇和流動性

港交所行政總裁歐冠昇表示：「將交易所買賣基金（ETF）納入滬深港通標的，是香港與內地資本市場互聯互通機制不斷成長的又一重要里程碑，也突顯了香港及香港交易所作為亞洲國際金融中心的重要作用。我們很高興能夠不斷豐富滬深港通及債券通下的交易產品。」

他指，此次達成的共識是集團與內地交易所和結算所夥伴長期緊密合作的成果。香港和內地的ETF市場都在高速發展，滬深港通納入ETF將為全球投資者投資兩地ETF產品提供一個便捷高效的渠道，同時也將豐富香港市場的投資機遇和流動性。

相關文章：【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32%　新經濟公司佔新股集資額87%

編輯：區嘉俊

ETF 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 上海證券交易所

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