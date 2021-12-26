【宏觀術數@iM網欄】不戰無歸 蜘蛛俠的三段人生「大曬冷」

聖誕佳節今期不如談些輕鬆話題，《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home）上映以來口碑及票房皆好，應該會是Marvel近年成功之作，電影固然劇情緊湊、特技出色，加上富想像力和華麗的畫面均充份滿足了觀眾的期望，看和另一齣經典的續集《Matrix 4》於聖誕新年檔期決一雌雄。今集《蜘蛛俠》可能因為已是Sony購買這系列版權的最後一集，戲情「大曬冷」給近20年間三代蜘蛛俠的故事作個小總結，商業上希望盡賺紅利之餘，也帶給觀眾近乎完滿的句號。

故事承接上集主角Peter Parker 身份被神秘客揭露，引起連串麻煩開始……

**（留意以下有劇透）

男主角為著了解決身份爆光問題，跑去找「奇異博士」幫忙，企圖利用魔法替全人類洗腦，遺忘彼德柏加就是蜘蛛俠，卻惹來多元宇宙間的敵人前來追殺，攤子越弄越大幾至不可收拾。

不少影迷趕早入場為免被劇透外，也心急確定的「三代」蜘蛛俠共同出演，總算沒有令人失望，從2002年第一代《蜘蛛俠》杜比麥佳（Tobey Maguire）、2010年《蜘蛛俠：驚世現新》的安德魯加菲（Andrew Garfield）到現任的湯賀蘭（Tom Holland）終於三代同堂，并肩對抗來自平行時空的宿敵綠魔、八瓜魚博士、沙人、電魔和蜥蜴人。

可能配合現實演員年齡不同緣故，三代蜘蛛俠必須以不同年紀層出現，如果按照多元宇宙的科幻橋段，幾位「蜘蛛俠」的出生時份不都應該相同才對嗎？ 反正劇情中他們的人生情節亦大同小異，由出身到被毒蜘蛛所噬獲得超能力，並成為超級英雄儆惡懲奸，又都戀上近似又稍異的「MJ」（第一代的 Mary Jane Watson, 第二代Gwen Stacy及最新的Michelle Jones Watson）；而他們人生的遺憾也變成略有不同的傷逝，亦面對著稍有不同的敵人。假若他們的同時刻出生的話，種種類同雖云可以解釋，相異之處便會是由於多元時空內社會、天時、地利不同，又或是主角選擇決定引致產生不同後果，一念天堂、一念地獄。

又若果多元宇宙間，諸位蜘蛛俠的確生於不同年代時刻，又巧合被毒蜘蛛咬噬成就超級英雄的機率有多大，會是一個很有趣的問題。不過弦理論推測多元宇宙時空可以是無限數的，就如科普節目提及當中有些平行宇宙可以是納粹打贏二次世界大戰，世界和現代大不相同，也可能某些平行時空有著不同的物理模型，智慧生物並非人類，又或世界早已化為灰塵等等，也即是一切都存在可能，更接近佛家所言恒河沙數的世界。可能這樣更接今集源起的《蜘蛛俠：平行宇宙Spider-Man: Into the Spider-Verse》3D動畫電影，不同類型的蜘蛛俠在Spider-Verse濟濟一堂，片首也為明年動畫第二集作引子。片末彩蛋奇異博士因著幫彼德柏加隱藏身份妄自啟動魔法咒術洗腦，將會在續集中面對暗黑版自我為敵，相信很值得期待的一齣好戲。

多元宇宙理論可能仍有待證實，戲裡戲外巧合也真多。劇內三位英雄必然戀上女主角，銀幕下三對男女主角卻又各自因為拍攝此劇而彼此墮入愛河。首兩代蜘蛛俠真實情侶情緣已逝，最近的Tom Holland和 Zendaya能否開花結果尚是未知之數。對命理研究有興趣的朋友又可有幫這對小情侶推算一下，又或看看三代演員八字有否共通特點，都因著演蜘蛛俠而名成利就？過往提過超級英雄雖不真實存在，估計命格應和優秀運動員有類近，多少和七殺、羊刃、傷官等組合相關。

▲ 另一齣值得期待的蜘蛛俠多元宇宙動畫電影

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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