【滙豐控股5】滙豐逾4億美元 收購印度資產管理公司LTIM

滙豐控股(00005)進一步拓展亞洲財富管理業務。集團宣布，旗下滙豐資產管理（印度）與印度金融公司LTFH簽定協議，全購其附屬基金公司LTIM，作價約4.25億美元。交易完成後，滙豐計劃將LTIM與其現有的印度資產管理業務合併。滙豐周五收報46.45元，上升0.5%。

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滙控行政總裁祈耀年表示，集團本身在印度的業務連同建議收購，將提升該行在當地資產管理業務的覆蓋範圍和規模，協助集團在當地捕捉未來5年、資產管理業務年均增長15％至20％的機遇，並進一步穩固滙控在亞洲財富管理業務的基礎。滙控指出，收購仍待監管機構審批，交易資金將來自現有資源，對滙豐一級資本充足率的影響約為5個基點，亦預料是次收購交易完成後會立即提振利潤，中期有望實現10％以上的投資回報率。

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截至今年9月，LTIM在管資產達108億美元，為印度第12大互惠基金，而截至今年3月年度，LTIM稅前盈利及收入分別達2,500萬美元和4,690萬美元。

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