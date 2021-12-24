十三屆全國人大五次會議於明年3月5日召開 全國政協會議3月4日召開

每年的全國人大政協兩會都是中國的一件大事，2022年將至，根據《央視新聞》報道，第十三屆全國人大常委會第三十二次會議12月24日下午表決，通過了全國人大常委會關於召開十三屆全國人大五次會議的決定。根據決定，十三屆全國人大五次會議於2022年3月5日在北京召開。

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日前召開的政協第十三屆全國委員會第六十四次主席會議，審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第五次會議的決定(草案)，建議全國政協十三屆五次會議於2022年3月4日在北京召開。

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記者：張以正