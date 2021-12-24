  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十三屆全國人大五次會議於明年3月5日召開 全國政協會議3月4日召開

股樓投資 20:34 2021/12/24

分享：

每年的全國人大政協兩會都是中國的一件大事，2022年將至，根據《央視新聞》報道，第十三屆全國人大常委會第三十二次會議12月24日下午表決，通過了全國人大常委會關於召開十三屆全國人大五次會議的決定。根據決定，十三屆全國人大五次會議於2022年3月5日在北京召開。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

日前召開的政協第十三屆全國委員會第六十四次主席會議，審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第五次會議的決定(草案)，建議全國政協十三屆五次會議於2022年3月4日在北京召開。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐逾4億美元 收購印度資產管理公司LTIM

下一篇文章

【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款