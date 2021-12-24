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【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜

股樓投資 19:45 2021/12/24

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「養兒一百歲，長憂九十九」，慈父母眼中的孩子永遠都值得受到疼愛，近日就有好爸爸出首期幫90後女兒上車，遇著業主肯減價，皆大歡喜。中原地產黃俊傑表示，樓價高位徘徊，新近有一名慈父眼見樓價高企，資助首期為愛女置業。

成交單位為青衣翠怡花園3座高層G室，實用面積368平方呎，兩房間隔，內櫳企理，景致開揚，叫價580萬元，議價後以568萬元成交，折合實用呎價15435元，減幅約2%。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

延伸閱讀︰雋薈首批70伙全開放式　折實338.8萬起入場　發展商︰「都會生活價」【下一頁

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黃俊傑指，單位放盤不足一個月，近日獲多組買家洽購，業主見上述父女態度誠懇，決定亦爽快，迅速答應減至568萬元成交。

據悉，原業主於2000年12月以143萬元買入單位，自住21年轉售，帳面獲利425萬元，單位期內升值約3倍。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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