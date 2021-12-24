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【精明裝修】10大裝修重點 延續二手樓壽命

理財智慧 19:24 2021/12/24

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本港樓市節節上升，於第三季度更升穿歷史高位，而新盤市場未有降溫跡象，總總現象令部分港人退而求其次選擇購買二手樓宇，當購買二手樓後，為單位進行裝修亦成一眾戶主的思考點，二手樓除了樓齡較新盤大，單位需要維修的地方有可能比較多。今期《精明裝修》列出10大重點以延續二手樓壽命，讓各位讀者購買二手樓可以參考有關做法。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

為二手樓裝修，水電，建材等基礎工程應列為最優先，當基礎工程完成後，房子的老化問題務必須要徹底解決，否則裝修後，漏水，壁癌等結構性問題開始浮現，屆時又需要重新裝修單位，不但浪費時間，又浪費金錢，因此不妨以15年作為二手樓的分水嶺。基本上，15年以內的單位，除非有明顯問題，否則基礎工程不用動太多，只要把地板，天花板以及牆面重新粉刷，再更新一下廚房和廁所的設備，就能使舊屋煥然一新。但假若是15年以上單位，就要注意基礎工程，特別是屋齡超過20年以上的，水電及瓦斯管線最好全部換掉，避免水管生鏽，堵塞或破裂，此外，亦要注意電力負荷容量及電線老舊問題，以免電線走火。

 

1. 基礎工程為首要

二手樓字問題故然多，花錢裝修就必須用在適合的位置上，避免不必要的支出，該解決的問題就一定不能忽略，因此應注重在基礎工程上，強化單位的內部結構。

 

2. 預算取決裝修程度

裝修費用並無確實的金額，一切都以計畫的程度而定，另外，有專家建議裝潢預算，可以房屋總價的15至20％來估算。

 

3. 解決結構性問題為先

無論是自住或出售單位，漏水和壁癌等結構性問題，不單影響自己單位，亦會影響樓上或樓下的鄰居，因此一定要優先處理。以壁癌為例，假若不即時處理，會造成水泥和油漆分離，表面會像雪花般剝落，降低結構物的耐久性，嚴重會減低整棟樓宇的壽命。

 

4. 切勿把房間移位

室內設計最基本的原則是切忌把房間移位，特別是廁所、廚房，因為除了泥作工程以外，更會增加水電工程的費用，與此同時，只要施工稍不注意排水管線的移位，日後更有可能會造成漏水問題。

 

5. 進行清拆時不可拆樑柱及主力牆

拆牆是一項大工程，樑，柱及主力牆對建物本身有支撐和承重的功能，亦連繫着整棟樓宇結構，基於安全上的考量及法規的約束，是不得任意破壞的，而拆除前必先告知物業及屋宇署，得到同意先可拆。

 

以上內容輯錄自738期《iMoney Focus》。

 

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責任編輯：羅浩濂

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