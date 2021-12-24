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【樓市故事】賣樓遇著同鄉客　即場減至「緣份價」幫後生仔上車　天晉一房戶780萬沽

股樓投資 19:19 2021/12/24

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他鄉遇故知是人生樂事，但即使不是遇到老朋友，人在外地，遇到同鄉鄉里也值得高興。美聯物業林振聲表示，有台籍年青客欲上車，巧遇業主是會說台語的鄉親，雙方覺得非常有緣，一拍即合，業主即時減價5萬元，以「緣份價」沽出單位。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

上述成交單位為天晉IIIA座低層E室，實用面積362方呎，屬1房間隔，內櫳企理，望園景，由於單位新簇，吸引已有香港身份證之台籍年青客承接自用。據悉單位原開價785萬，因業主覺得雙方有緣份，不但以台語交談，及合照留念，更即時減價5萬，單位最終以780萬元成交，折合實用呎價約21,547元。

據了解，原業主於2014年9月以456.58萬元購入，是次轉手帳面獲利323.42萬元，升值約7成。

延伸閱讀︰雋薈首批70伙全開放式　折實338.8萬起入場　發展商︰「都會生活價」【下一頁

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同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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